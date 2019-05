Advies met digitale hulp

Een vermogen beheren zonder advies of hulp van deskundigen is geen eenvoudige opdracht. AXA Bank investeert in een model van persoonlijke adviesverlening, ondersteund door digitale tools. Zo wil de bank zijn klanten begeleiden bij de opbouw en het beheer van hun vermogen. Tekst en uitleg door Xavier Gys, Head of Invest bij AXA Bank.

© Getty Images