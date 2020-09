Meer dan 1 op de 3 Belgen kampt met overgewicht (BMI tussen 25 en 29,9)...

Meer dan 1 op de 3 Belgen kampt met overgewicht (BMI tussen 25 en 29,9) en 16% is zwaarlijvig of obees (BMI groter dan 30). Mensen met een BMI van minstens 40 of van minstens 35 met diabetes komen in aanmerking voor een vermageringsoperatie. 1% heeft zo'n operatie ondergaan..