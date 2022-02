Exact één jaar geleden verdween hij van het politieke podium. Vandaag maakt hij een comeback. En hoe. Kristof Calvo (Groen) maakt een scherpe analyse van partij, land en regering in De Zondag. 'Bouchez is niet verkozen geraakt als Kamerlid, maar heeft wel meer macht dan de 150 Kamerleden samen. Dát is het probleem.'

Flashback naar één jaar geleden. Groen-boegbeeld Kristof Calvo verrast vriend en vijand door te stoppen als fractieleider. Hij blijft Kamerlid, maar verlegt zijn habitat van de bühne naar een achterkamer, waar hij teksten schrijft over politieke vernieuwing. Voor de liefhebbers van het genre: er is het voorbije jaar ook privé een en ander veranderd. De 35-jarige Mechelaar is opnieuw beginnen voetballen én heeft een nieuw lief, een oude bekende zelfs: Jessika Soors, voormalig Kamerlid voor Groen en vandaag politiek directeur van staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo).

Calvo bracht veel tijd door Nederland bij de denktank van zusterpartij GroenLinks. Wat hij daar deed? 'Sigaren roken, wijn drinken en nadenken,' vertelt Calvo aan De Zondag ( lacht ) 'Neen, dat is om te lachen, schrijf dat er alstublieft bij. Elke partij in Nederland heeft een wetenschappelijk bureau: dat is een denktank waar nagedacht wordt over grote uitdagingen. Héél boeiend. Het is diepgaander dan onze studiediensten die dikwijls met het dossier van de week bezig zijn. Ik heb er een rapport geschreven over partijfinanciering.'

Over politieke vernieuwing onder Vivaldi:

Soms lijken de Vivaldi-partijen wel te strijden om die ene partij te worden die nog twaalf procent haalt.

'Voorlopig is het inderdaad te weinig. Het tempo moet omhoog. Weet je wat het pijnpunt is? Soms lijken de Vivaldi-partijen wel te strijden om die ene partij te worden die nog twaalf procent haalt. ( fel ) Maar wat ben je met twaalf procent als de anderen verliezen?'

Over MR-voorzitter Georges Bouchez en de particratie:

'Er wordt veel gezegd en geschreven over Bouchez ( MR-voorzitter, red. ), maar het grootste probleem wordt niet genoemd. De man is niet verkozen geraakt als Kamerlid, maar heeft wel meer macht dan de 150 Kamerleden samen. Er gaat geen week voorbij of een voorstel botst op zijn veto: de gokwetgeving, de woonbonus, de fiscaliteit van voetballers, het reclameplafond voor partijen, noem maar op. ( fel ) Dát is het probleem. De macht moet liggen bij de mensen die verkozen zijn.'

Lees meerin: De Zondag.

Flashback naar één jaar geleden. Groen-boegbeeld Kristof Calvo verrast vriend en vijand door te stoppen als fractieleider. Hij blijft Kamerlid, maar verlegt zijn habitat van de bühne naar een achterkamer, waar hij teksten schrijft over politieke vernieuwing. Voor de liefhebbers van het genre: er is het voorbije jaar ook privé een en ander veranderd. De 35-jarige Mechelaar is opnieuw beginnen voetballen én heeft een nieuw lief, een oude bekende zelfs: Jessika Soors, voormalig Kamerlid voor Groen en vandaag politiek directeur van staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo). Calvo bracht veel tijd door Nederland bij de denktank van zusterpartij GroenLinks. Wat hij daar deed? 'Sigaren roken, wijn drinken en nadenken,' vertelt Calvo aan De Zondag ( lacht ) 'Neen, dat is om te lachen, schrijf dat er alstublieft bij. Elke partij in Nederland heeft een wetenschappelijk bureau: dat is een denktank waar nagedacht wordt over grote uitdagingen. Héél boeiend. Het is diepgaander dan onze studiediensten die dikwijls met het dossier van de week bezig zijn. Ik heb er een rapport geschreven over partijfinanciering.'Over politieke vernieuwing onder Vivaldi:'Voorlopig is het inderdaad te weinig. Het tempo moet omhoog. Weet je wat het pijnpunt is? Soms lijken de Vivaldi-partijen wel te strijden om die ene partij te worden die nog twaalf procent haalt. ( fel ) Maar wat ben je met twaalf procent als de anderen verliezen?' Over MR-voorzitter Georges Bouchez en de particratie:'Er wordt veel gezegd en geschreven over Bouchez ( MR-voorzitter, red. ), maar het grootste probleem wordt niet genoemd. De man is niet verkozen geraakt als Kamerlid, maar heeft wel meer macht dan de 150 Kamerleden samen. Er gaat geen week voorbij of een voorstel botst op zijn veto: de gokwetgeving, de woonbonus, de fiscaliteit van voetballers, het reclameplafond voor partijen, noem maar op. ( fel ) Dát is het probleem. De macht moet liggen bij de mensen die verkozen zijn.'Lees meerin: De Zondag.