Longkanker is met 1,8 miljoen overlijdens per jaar de meest dodelijke kanker wereldwijd, tegen 2030 zouden er zelfs 2,45 miljoen mensen per jaar aan kunnen sterven. Dat zegt de Stichting tegen Kanker, die de aandacht wil vestigen op de ziekte naar aanleiding van de Werelddag voor longkanker nu zondag.

Ook in ons land is longkanker de meest dodelijke vorm van kanker, met bijna 6.500 overlijdens per jaar. Het is ook de op twee na meest voorkomende vorm van kanker in België, met 8.815 nieuwe vastgestelde gevallen in 2018. De ziekte treft vooral mannen boven de 65 jaar, maar er is een duidelijke toename te zien van het aantal longkankers bij vrouwen vanaf de leeftijd van 55 jaar, waarschuwt de Stichting tegen Kanker.

Roken is één van de grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van longkanker. Volgens de Stichting tegen Kanker is 9 op de 10 gevallen van longkanker wereldwijd zelfs te vermijden als tabak zou worden gebannen. Wie rookt, maar stopt, vermindert het risico wel sterk, klinkt het. Expert tabakspreventie bij de Stichting tegen Kanker Suzanne Gabriels pleit voor een ambitieus antitabaksplan vanuit politieke hoek.

Screening

Daarnaast pleit de Stichting ook voor een opsporingsprogramma voor longkanker, zoals dat ook voor borst-, dikke darm- en baarmoederhalskanker gebeurt. Want wanneer longkanker pas laat wordt ontdekt - wat in twee derde van de gevallen helaas zo is - is er een slechte prognose op herstel, zeker voor zware rokers. De Stichting tegen Kanker vraagt de ministers van Volksgezondheid om werk te maken van een systematische screening voor die groep.

Tot slot is er nog veel onderzoek nodig om de doeltreffendheid van behandelingen tegen longkanker verder te vergroten. Naast chirurgie, radiotherapie en chemotherapie kwamen daar onlangs ook immunotherapie en andere gerichte behandelingen bij, maar die zijn erg duur en werken niet bij alle patiënten.

De Stichting tegen Kanker financiert met geld van donateurs onderzoeksteams. Tussen 2010 en 2018 waren dat er acht voor longkanker, voor een totaalbedrag van ruim een miljoen euro.

