Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) snoeit in de subsidies voor partnerorganisaties die werken rond preventief gezondheidsbeleid. Een voorziene besparing op de Zelfmoordlijn draait hij, na kritiek, terug.

Dat laat Beke weten via Twitter. Omdat de Vlaamse regering dit jaar nog extra vaccins zal aankopen komt er budget vrij voor volgend jaar, waardoor de Zelfmoordlijn kan worden ontzien.

Voor de andere getroffen organisaties in de preventieve gezondheidszorg verandert er voorlopig niets.

Besparingen

De minister van Welzijn ligt al de hele dag onder vuur voor de besparingsplannen in preventief gezondheidsbeleid. Verschillende organisaties zouden vanaf 1 januari een deel van hun middelen kwijt zijn.

Het gaat onder meer om het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat vanaf januari 320.000 euro moet inleveren, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, dat het met bijna 200.000 euro minder moet doen, of Sensoa, dat 186.000 euro moet besparen. Het Centrum voor Kankeropsporing moet dan weer bijna 95.000 euro besparen op bevolkingsonderzoeken naar kanker, het Vlaams Expertismecentrum Suicidepreventie, dat onder meer de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn ondersteunt, levert 55.000 euro in. De geplande, maar nu dus afgevoerde besparing op de Zelfmoordlijn bedroeg 5133 euro (1,3 procent).

Beke benadrukt wel dat er de komende jaren voor 10 miljoen euro aan nieuw preventiebeleid wordt uitgetekend.

'Bliksemafleider'

'De beslissing om de besparing op de Zelfmoordlijn terug te draaien is duidelijk ingegeven door paniekvoetbal', reageert Vlaams parlementslid voor SP.A Maxim Veys. 'Als wij niet gecommuniceerd hadden, zou de besparing niet teruggedraaid worden.'

Bovendien gaat het om een 'bliksemafleider', zegt Veys. 'Het Expertisecentrum Suicidepreventie verliest 55.000 euro. Dit heeft sowieso een impact op het werk op het terrein, iets wat de minister beweerde in commissie niét te zullen doen. We zullen hem hier in elk geval nog over aan de tand voelen.'

Ook Groen wijst erop dat 'het overkoepelende expertisecentrum voor suïcidepreventie wel degelijk wordt getroffen'. Ann De Martelaer (Groen): 'We stellen ons toch wel ernstige vragen over de manier waarop minister Beke dit beleid verantwoordt. Elke euro die wordt geïnvesteerd in gezondheid levert er op termijn twee op. Groen verwacht van de minister een doordacht beleid, gebaseerd op maatschappelijke noden. De welzijnssector verdient meer respect.'