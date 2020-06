Er wordt al jaren beweerd dat een laat avondmaal je dikker maakt. Een nieuw onderzoek zou dat bevestigen.

Een laat avondmaal verandert de bloedwaarden tijdens de slaap op een manier die zou kunnen leiden tot overgewicht, zwaarlijvigheid of diabetes. Dat suggereren de resultaten van een kleine klinische studie.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na of een laat avondmaal vergeleken met een vroeg avondmaal een invloed had op de manier waarop je lichaam het voedsel verwerkt. Er wordt al jaren beweerd dat een laat avondmaal je dikker maakt. Denk bijvoorbeeld aan het gezegde: eet 's morgens als een keizer, 's middags als een koning en 's avonds als een bedelaar.

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag, brachten twintig jonge vrijwilligers drie dagen door in een onderzoekscentrum. De onderzoekers bekeken de maaltijden, de bloedanalyses en de slaapkwaliteit in twee verschillende situaties: na een avondmaal rond 18.00 uur en na een avondmaal rond 22.00 uur.

Na een laat avondmaal was het suikergehalte in het bloed hoger dan bij een vroeg avondmaal. Het lichaam verbrandde ook minder vet.

De onderzoekers brachten beide factoren in verband met het optreden van obesitas en het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een stoornis die onder andere het risico op hart- en vaatziekten verhoogt.

Ze besluiten dat je metabolisme vertraagt wanneer je slaapt. Daardoor kan je lichaam minder efficiënt omgaan met een stijging van het suikergehalte in je bloed na een maaltijd en met het verbranden van voedingsvetten. Een laat avondmaal zou het risico op overgewicht daarom kunnen verhogen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze interessante interventiestudie heeft een aantal beperkingen:

Er waren slechts twintig deelnemers. Het zou dus beter zijn om te wachten op een bevestiging van deze studieresultaten door andere interventiestudies, alvorens conclusies te trekken.

In onze streken komt een avondmaal rond 22.00 uur niet veel voor. Doorgaans eten we 's avonds rond 18.00 uur.

Dit onderzoek toont niet aan dat je dikker wordt na een laat avondmaal. Deze hypothese testten ze hier niet.

Al de deelnemers aan deze studie hadden een normaal lichaamsgewicht. We weten niet of dit mechanisme na een laat avondmaal ook aanwezig is bij mensen met obesitas.

We weten niet of ons lichaam op dezelfde manier zal blijven reageren op laat eten op lange termijn. Misschien past het zicht aan?

Er zijn studies die aantonen dat mensen met overgewicht inderdaad 's avonds meer eten en soms niet ontbijten. Dit verband werd gelegd in waarnemende studies en toont niet aan dat obesitas hierdoor ontstaat.

Over het belang van een goede maaltijdverdeling werd in het verleden ook al onderzoek verricht: als je 's avonds niet of weinig eet, dan daalt je eetlust en voel je je sneller verzadigd. Dat zou te maken hebben met veranderingen in een hormoon dat de eetlust regelt.

Conclusie Amerikaanse onderzoekers stellen vast dat het suikergehalte in je bloed hoger is en je minder vetten verbrandt wanneer je 's avonds eet om 22u in plaats van om 18u. Daardoor zou je dikker kunnen worden, al onderzochten ze dat hier niet.

