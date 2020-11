WHO noemt nieuws over vaccin bemoedigend, maar heeft nog veel vragen

Het nieuws dat de Amerikaanse farmaceutische firma Moderna bekendmaakte over een zeer effectief vaccin tegen het coronavirus, is bemoedigend, zo heeft hoofdwetenschapster Soumya Swaminathan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag gezegd. Maar er zijn meer gegevens nodig.

