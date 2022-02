De verkoop van flesvoeding voor baby's is de voorbije twintig jaar verdubbeld, terwijl borstvoeding het beste is voor een zuigeling. Agressieve en misleidende reclamecampagnes gericht op zwangere vrouwen en jonge ouders zijn een belangrijke oorzaak, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie.

Een gezamenlijk rapport van Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van 'systematische en onethische marketingstrategieën' van de sector om de beslissingen van ouders over babyvoeding te beïnvloeden.

Meer dan de helft (51 procent) van de ouders en zwangere vrouwen die zijn ondervraagd, zegt dat ze geviseerd werden door zulke reclamecampagnes. Inhoudelijk zijn die volgens de WHO voor een groot deel in strijd met de internationale normen voor zuigelingenvoeding.

Mythes in stand houden

Veel landen schieten tekort in hun inspanningen om de promotie van flesvoeding als vervanging van moedermelk te stoppen. Unicef-topvrouw Catherine Russell roept op tot 'robuust beleid, regelgeving en investeringen in borstvoeding om ervoor te zorgen dat vrouwen worden beschermd tegen onethische marketingpraktijken'.

Maar het is opboksen tegen een machtige lobby. De flessenvoedingsindustrie is intussen meer dan 48 miljard euro waard, en spendeert jaarlijks zo'n 4,4 miljard euro aan marketingcampagnes. Volgens het rapport omvatten die ongereguleerde en invasieve online targeting van jonge ouders en zwangere vrouwen en het sponsoren van hulplijnen en adviescentra.

Er worden zelfs inspanningen geleverd om de opleiding en aanbevelingen van gezondheidsmedewerkers te beïnvloeden. De informatie die ouders en gezondheidswerkers ontvangen is vaak misleidend, niet wetenschappelijk onderbouwd en in strijd met de Internationale Marketingcode aangaande Vervangingsmiddelen voor Moedermelk. Dat is een belangrijke overeenkomst inzake volksgezondheid, om moeders te beschermen tegen agressieve marketingpraktijken door de babyvoedingsindustrie.

Deze tactieken ondermijnen volgens de onderzoekers het vertrouwen van vrouwen in hun eigen vermogen om borstvoeding te geven, door bepaalde mythes omtrent flessenvoeding in stand te houden. Bijvoorbeeld de (foutieve) gedachte dat flessenvoeding noodzakelijk is in de eerste dagen na de geboorte of dat moedermelk ontoereikend zou zijn. Ook de perceptie dat flessenvoeding zuigelingen langer vol houdt en dat de kwaliteit van moedermelk met de tijd afneemt wordt aangezwengeld door de marketingstrategieën.

Natuurlijk vaccin

De WHO en Unicef bevelen aan dat baby's de eerste zes maanden niets anders krijgen dan moedermelk. Daarna raden ze aan om borstvoeding te blijven geven, naast andere voedzame en veilige voedingsmiddelen, tot de leeftijd van twee jaar of ouder.

Baby's die uitsluitend borstvoeding krijgen hebben veertien keer minder kans om vroeg te sterven, doen het beter op cognitieve- en intelligentietests en hebben minder kans op overgewicht of diabetes op latere leeftijd. Het werkt ook als een eerste vaccin voor het kindje, en beschermt tegen veel voorkomende kinderziektes. Vrouwen die borstvoeding geven, hebben ook een verminderd risico op borst- en eierstokkanker, blijkt uit onderzoek.

Toch krijgt slechts 41 procent van de kinderen uitsluitend borstvoeding tot de leeftijd van zes maanden. Ongepaste marketing voor vervangingsmiddelen voor moedermelk blijft de inspanningen om borstvoeding te promoten ondermijnen, aldus het rapport. Terwijl het aantal mensen dat borstvoeding geeft weinig is gestegen de voorbije twee decennia, is de verkoop van flesvoeding in dezelfde periode meer dan verdubbeld.

'Dit onderzoek toont heel duidelijk aan dat de marketing van flessenvoeding onaanvaardbaar wijdverbreid, misleidend en agressief blijft', zegt WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Regelgeving over uitbuitende marketing moet dringend worden aangenomen en gehandhaafd om de gezondheid van kinderen te beschermen.'

