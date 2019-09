'West-Vlaamse Pia' had geen kans: 'Ze was zeven maanden toen ze stierf'

Ilse Naudts Journalist Krant van West-Vlaanderen

'Zeven maanden was ze, onze Demi, toen ze stierf. Dat is de leeftijd die Pia nu heeft.' Voor Gunnar Ackx (51) en Sofie Landuyt (49) uit Jabbeke waren de afgelopen dagen een emotionele rollercoaster. 'Onze dochter werd in 1999 geboren met SMA type 1, dezelfde genetische aandoening als de Antwerpse Pia. Ik wist zelfs niet dat er al een behandeling beschikbaar was', vertelt Gunnar aan de Krant van West-Vlaanderen.

Gunnar en Sofie verloren 20 jaar geleden hun dochtertje Demi door de zeldzame aandoening SMA type 1. © .

Toen Sofie Landuyt het verhaal van Pia opving, stuurde ze onmiddellijk een sms naar het hulpnummer en deelde op Facebook haar persoonlijke verhaal. Daarbij riep ze op om massaal te sms'en 'zodat Pia de kansen krijgt die Demi niet kreeg. We gaan voor niets minder.'

...

