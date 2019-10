Niet osteoporose maar vallen is de belangrijkste risicofactor voor botbreuken op oudere leeftijd. Botversterkende medicijnen kunnen nuttig zijn, maar voorkomen het struikelen niet. Enkele eenvoudige maatregelen kunnen al nuttig zijn.

Het risico op botbreuken neemt toe met de leeftijd: het skelet wordt brozer vanaf 40 à 45 jaar. Bij vrouwen versnelt de verzwakking van het bot vanaf de menopauze, wanneer de beschermende invloed van het vrouwelijk hormoon oestrogeen wegvalt. Als het beendergestel een bepaalde grens van broosheid overschrijdt, spreekt men van osteoporose. Het is een aandoening zonder symptomen. De problemen beginnen pas wanneer broze wervels in elkaar zakken (indeukingsfracturen) of fragiele botten breken bij een ongelukkige val. Vaak gaat het om een pols of een heup. Botbreuken door osteoporose genezen slecht.

...