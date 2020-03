Omdat de federale overheid enkel een advies geeft, zijn de beslissingen om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen in verschillende regio's voorlopig nogal uiteenlopend. Wij scheppen klaarheid.

De federale regering maakte dinsdag bekend dat ze voorlopig 'afraadt' om nog evenementen met duizend of meer aanwezigen te laten plaatsvinden. Dat is volgens de regering nodig om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block erkent dat het 'geen leuke maatregelen' zijn, maar wel 'heel hard nodig' om deze epidemie in te dijken.

Over welke maatregelen gaat het?

Verbod op indoor massa-evenementen

De regering raadt af dat er nog indoor massa-evenementen met duizend of meer mensen plaatsvinden. De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart.

Deze aanbeveling van de federale overheid wordt door elke provinciegouverneur afzonderlijk bekeken. De bedoeling is om gelijklopende maatregelen per provincie te krijgen, maar het valt niet uit te sluiten dat in de ene provincie een activiteit zal worden verboden, die in een andere provincie wel nog kan plaatsvinden. Er zal onder meer rekening worden gehouden met het aantal besmettingen per provincie, de mate waarin de provincie verstedelijkt is en het feit of er een referentieziekenhuis op het grondgebied ligt.

Bezoekverbod rusthuizen

Deze maatregel geldt voorlopig enkel voor Wallonië en het Brussels Gewest tot eind maart.

Bezoek verbieden in de Vlaamse woonzorgcentra is nog niet aan de orde. Wel worden in Vlaanderen bezoekuren ingeperkt, moeten bezoekers allemaal door één ingang, moeten ze hun gegevens achterlaten in een register en krijgen ze geen toegang meer tot de cafetaria. Kinderen onder de 16 mogen even helemaal niet meer op bezoek bij grootouders of overgrootouders. Enkele afzonderlijke gemeenten zoals Aalst en Gooik hebben zelf beslist om het bezoek aan woonzorgcentra te verbieden.

Onderwijs

Scholen in België worden niet gesloten, ook niet als er een aantal gevallen van Covid-19 zijn vastgesteld. De federale overheid adviseert om meerdaagse schoolreizen voorlopig te schrappen, al is het niet verplicht om reizen te annuleren.

In een omzendbrief adviseert de Vlaamse overheid dan weer om oudercontacten telefonisch te laten verlopen. Ook wordt aangeraden om een kind in de mate van het mogelijke door iemand anders te laten ophalen of opvangen dan de grootouders die tot de risicogroep behoren. Scholen krijgen verder de raad om zich toe te leggen op het lesgeven en daarnaast zo weinig mogelijk activiteiten te laten plaatsvinden zoals opendeurdagen en schoolfeesten.

De UGent, de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven zetten maximaal in op telewerk voor hun personeelsleden en op digitale lesvormen voor hun studenten. Bij de UHasselt worden alle onderwijsactiviteiten waarbij meer dan vijftig personen in een ruimte aanwezig zijn verboden. Hogeschool PXL sluit zelfs preventief de deuren. De komende drie weken vinden geen lessen plaats op de campus. Alle lessen in die periode zullen online doorgaan.

Bedrijven

Het werk mag doorgaan, bedrijven hoeven niet te sluiten. De regering adviseert wel om meer gebruik te maken van telewerk en flexibel werken. Dat laatste, wat vroeger of later gaan werken, moet helpen om de drukte op het openbaar vervoer te verminderen.

Verdere aanbevelingen: geef geen handen of kussen, houd wat afstand en blijf thuis bij ziektesymptomen.

Waarom worden deze maatregelen nu genomen?

Omdat de piek in het aantal besmettingen nog niet bereikt is en het virus op dit moment nog niet wijdverspreid is doorheen heel België, kan het verloop van de epidemie nog worden beïnvloed. Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat er gevallen zijn in België waarbij we niet direct de oorsprong hebben kunnen achterhalen. Dat vergt een nieuwe aanpak. 'Dit is het ideale moment om die maatregelen in te roepen, omdat we nu de meeste hefboom kunnen genereren om een impact te hebben op het verdere verloop van de epidemie', zegt Steven Van Gucht, hoofd van het Wetenschappelijk Comité, dat de coronacrisis opvolgt en de overheid adviseert. Op die manier willen de autoriteiten de piek van de epidemie verlagen en verlaten in de tijd. Daardoor zal ons gezondheidssysteem minder belast worden en 'kunnen patiënten ook optimaal opgevangen en behandeld worden', aldus Van Gucht.

Volgens het comité zouden we in deze fase nog een grote impact kunnen hebben op de epidemie. 'Ik denk dat we echt moeten leren uit de voorbeelden van een aantal andere landen. Er zijn landen waarin ze er zeer goed in geslaagd zijn om deze epidemie in te dijken. Sommige landen hebben ze zelfs kunnen stopzetten door heel gedisciplineerd te reageren en het virus het heel moeilijk te maken om te verspreiden van mens tot mens.'

Van Gucht roept nu op tot solidariteit van de bevolking. 'Doe het niet voor jezelf, maar voor je medemens, voor de mensen die risico lopen op complicaties. Het is momenteel het enige echte wapen dat we hebben in de strijd tegen het virus. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.'

