'We zullen de speed pedelecs in 2019 steeds vaker tegenkomen. En dat is niet zonder risico'

De tijd dat alleen oma's en opa's voor een elektrische fiets kozen, is voorbij. Meer dan de helft van de e-bikers is jonger dan 55 jaar. Helemaal hip zijn de speed pedelecs. Je hebt ze ongetwijfeld al voorbij zien zoeven, die snelle elektrische fietsen met nummerplaat. De high speed e-bikes bieden elektrische ondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Wie eentje wil aanschaffen, moet in het bezit zijn van minstens een brommerrijbewijs en is minstens 16 jaar oud. Ook ben je verplicht een fietshelm ...