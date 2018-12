Wat verandert er op 1 januari in de gezondheidszorg?

Strengere regels voor gebruik zonnebank

Wie onder de zonnebank wil gaan, moet vanaf 1 januari een doktersattest voorleggen met daarop zijn of haar huidtype. De maatregel werd genomen om mensen met huidtype 1, het kwetsbaarste huidtype, te beschermen - zij mogen geen zonnebank gebruiken. Het huidtype kan bepaald worden door een arts, of door het zonnecentrum zelf, als het over een toestel beschikt dat de huidgevoeligheid kan bepalen. Het medisch getuigschrift dat een klant meebrengt naar een zonnecentrum, zal in de zaak worden bewaard als bijlage van de klantenfiche. Gebeurt de test van het huidtype in het zonnecentrum zelf, dan krijgt de klant een persoonlijk identificatiemiddel. De Hoge Gezondheidsraad pleitte in de zomer van 2017 voor een volledig verbod op zonnebanken, waarna minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) de strengere regels uitwerkte.

