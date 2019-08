De e-sigaret genoot lang het voordeel van de twijfel. Maar zoals veel experts al een tijdje vermoedden, zijn de dampen in de populaire toestelletjes niet onschuldig. Vooral jongeren lopen gevaar.

Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention bestudeert momenteel een opvallend hoog aantal gevallen van een mysterieuze ziekte die deze zomer mogelijk gelinkt lijkt te zijn met dampen en het gebruik van de e-sigaret. Symptomen zijn moeilijkheden bij het ademen, kortademigheid en/of pijn in de borstkas. In sommige gevallen gaat de aandoening gepaard met braken, diarree en vermoeidheid. Er zou al één persoon gestorven zijn in de Amerikaanse staat Illinois.

