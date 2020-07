'Alle heil wordt gezocht in mondmaskers en een coronavaccin. Wat met ventilatie, luchtfilters en andere opties in de strijd tegen het coronavirus?', vraagt dokter Ilse Six zich af.

Oef, het coronavirus is op vakantie. Nu het zomer is en de epidemie ingedijkt is, zijn de terrasjes terug te zien in het straatbeeld. Mensen kunnen buiten in het zonnetje genieten van een frisse pint met hun vrienden of familie. Geen 'blijf in uw kot' meer zolang het coronavirus weinig nieuwe slachtoffers maakt. De vreugde in de maatschappij is terug te vinden en er heerst economisch herstel.

Ondertussen blijft de zoektocht naar een vaccin onophoudelijk doorgaan. Een ratrace tussen de farmaceutische grootmachten. Want er staat veel op het spel. Wie als eerste een werkzaam vaccin op de markt kan brengen, is binnen voor de rest van zijn leven.

Maar waarom zit iedereen te wachten op een vaccin? En worden er ondertussen in de strijd tegen het coronavirus enkel mondmaskers gedragen? Waarom wordt er geen debat gehouden over andere opties?

In de operatiezalen dragen de chirurgen niet enkel een mondmasker om het infectiegevaar voor de patiënt zo laag mogelijk te houden. De lucht heeft een specifieke temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad. Er heerst een laminaire luchtstroom met overdruk. Er is een HEPA-filter aanwezig die deeltjes vanaf een bepaalde grootte (stof, bacteriën, virussen...) uit de lucht filtert. Enzovoort.

Het coronavirus heeft bepaalde klimatologische omstandigheden nodig om te overleven. Een bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad, bepaalde fysicochemische omstandigheden enzovoort. In Nederland zijn enkele wetenschappers naast een vaccin ook bezig met andere opties om het coronavirus te bestrijden: UV-filters, ionisatiefilters... In de Vlaamse media heb ik daar nog geen woord over gehoord.

Verder kijken dan vaccinatie

Er heerst momenteel een debat over al dan niet verplicht maken van het dragen van een mondmasker in winkels. Maar wat met de ventilatie? Als één iemand drager is van het coronavirus (zonder daarom zelf symptomen te moeten hebben) en niest in een kleedkamer, blijft er nog uren een aerosol met coronavirus in deze kleedkamer hangen. Zeker als er geen afzuiging of ventilatie is.

Volgens mij mag er geen sprake zijn van een of-of-verhaal, maar van een en-en-verhaal. Vaccinatie kan ervoor zorgen dat de zwaksten in de maatschappij beschermd worden, ventilatie en specifieke filters kunnen zorgen dat de virale load in ruimtes beperkt wordt. Niet alleen de virale load van het coronavirus, maar ook het influenzavirus en andere virussen en bacteriën.

Graag open ik het debat om verder te kijken dan enkel vaccinaties in de preventieve strijd tegen het coronavirus. Is het coronavirus nu misschien minder aanwezig omdat we niet meer in ons kot blijven, maar buiten komen? De huizen meer verlucht zijn? De temperaturen hoger zijn? De klimatologische omstandigheden gewijzigd zijn? Kunnen we ook de ventilatie en luchtfilters in woonzorgcentra bekijken? En de airco? En wat met ventilatie in winkels? Liften? Parkeergarages?

Deze opinie verscheen eerst in De Artsenkrant

Oef, het coronavirus is op vakantie. Nu het zomer is en de epidemie ingedijkt is, zijn de terrasjes terug te zien in het straatbeeld. Mensen kunnen buiten in het zonnetje genieten van een frisse pint met hun vrienden of familie. Geen 'blijf in uw kot' meer zolang het coronavirus weinig nieuwe slachtoffers maakt. De vreugde in de maatschappij is terug te vinden en er heerst economisch herstel. Ondertussen blijft de zoektocht naar een vaccin onophoudelijk doorgaan. Een ratrace tussen de farmaceutische grootmachten. Want er staat veel op het spel. Wie als eerste een werkzaam vaccin op de markt kan brengen, is binnen voor de rest van zijn leven. Maar waarom zit iedereen te wachten op een vaccin? En worden er ondertussen in de strijd tegen het coronavirus enkel mondmaskers gedragen? Waarom wordt er geen debat gehouden over andere opties? In de operatiezalen dragen de chirurgen niet enkel een mondmasker om het infectiegevaar voor de patiënt zo laag mogelijk te houden. De lucht heeft een specifieke temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad. Er heerst een laminaire luchtstroom met overdruk. Er is een HEPA-filter aanwezig die deeltjes vanaf een bepaalde grootte (stof, bacteriën, virussen...) uit de lucht filtert. Enzovoort. Het coronavirus heeft bepaalde klimatologische omstandigheden nodig om te overleven. Een bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad, bepaalde fysicochemische omstandigheden enzovoort. In Nederland zijn enkele wetenschappers naast een vaccin ook bezig met andere opties om het coronavirus te bestrijden: UV-filters, ionisatiefilters... In de Vlaamse media heb ik daar nog geen woord over gehoord.Er heerst momenteel een debat over al dan niet verplicht maken van het dragen van een mondmasker in winkels. Maar wat met de ventilatie? Als één iemand drager is van het coronavirus (zonder daarom zelf symptomen te moeten hebben) en niest in een kleedkamer, blijft er nog uren een aerosol met coronavirus in deze kleedkamer hangen. Zeker als er geen afzuiging of ventilatie is. Volgens mij mag er geen sprake zijn van een of-of-verhaal, maar van een en-en-verhaal. Vaccinatie kan ervoor zorgen dat de zwaksten in de maatschappij beschermd worden, ventilatie en specifieke filters kunnen zorgen dat de virale load in ruimtes beperkt wordt. Niet alleen de virale load van het coronavirus, maar ook het influenzavirus en andere virussen en bacteriën. Graag open ik het debat om verder te kijken dan enkel vaccinaties in de preventieve strijd tegen het coronavirus. Is het coronavirus nu misschien minder aanwezig omdat we niet meer in ons kot blijven, maar buiten komen? De huizen meer verlucht zijn? De temperaturen hoger zijn? De klimatologische omstandigheden gewijzigd zijn? Kunnen we ook de ventilatie en luchtfilters in woonzorgcentra bekijken? En de airco? En wat met ventilatie in winkels? Liften? Parkeergarages? Deze opinie verscheen eerst in De Artsenkrant