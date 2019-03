Waarom stabureaus op het werk niet zaligmakend zijn

Zitten is het nieuwe roken: de Amerikaanse onderzoeker James Levine zei het bijna tien jaar geleden al. Te veel zitten - een 'ziekte' waaraan heel wat bureaudieren lijden - geeft u volgens talloze internationale onderzoekers meer kans op lage rugpijn, hart- en vaatziekten, zwaarlijvigheid, diabetes en vroegtijdig overlijden. Intussen werd het devies van Levine wereldwijd opgepikt en nu worden steeds meer bureaudieren door hun baas verlost van hun stoel. Voortaan mogen (of moeten) ze rechtstaan, aan een zogenaamd stabureau. Helemaal nieuw is dat trouwens niet: volgens de overlevering werkten ook historische figuren als Winston Churchill, Virginia Woolf en Leonardo Da Vinci staand. Of dat heeft bijgedragen tot hun genialiteit, is evenwel niet duidelijk.

