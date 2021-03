Drie weken quarantaine, ook al ben je kerngezond? Het kan je overkomen wanneer je samenwoont met een besmet persoon.

Wie positief test op het coronavirus moet 10 dagen in isolatie. Dat is ondertussen wel bekend. Maar deze coronamaatregel heeft nogal wat gevolgen voor eventuele huisgenoten (partner, ouders, kinderen,...).

...

Wie positief test op het coronavirus moet 10 dagen in isolatie. Dat is ondertussen wel bekend. Maar deze coronamaatregel heeft nogal wat gevolgen voor eventuele huisgenoten (partner, ouders, kinderen,...).Wie een besmette huisgenoot heeft, moet zich als hoogrisicocontact zo snel mogelijk laten testen en meteen 10 dagen in quarantaine (preventieve afzondering). Je kunt in die periode immers de ziekte ontwikkelen en besmettelijk worden. Na die 10 dagen is de besmette persoon ervan af, maar begint de lijdensweg voor de huisgenoten. Sinds 25 januari moet je als hoogrisicocontact namelijk nog eens een tweede quarantaineperiode ondergaan van 7 dagen vanaf het laatste risicovolle contact met de besmettelijke persoon. In de meeste gevallen en zeker bij kinderen is dat dus te beginnen vanaf dag 10 van de isolatie van de zieke omdat je in eenzelfde huis niet echt van elkaar gescheiden bent. Woon je in een groot huis met verschillende badkamers, toiletten en eetplekken waar de besmette persoon zich volledig kan afzonderen en er dus geen contact is met de huisgenoten (wat in veel Vlaamse huishoudens niet het geval is), geldt deze lange quarantaine niet omdat het laatste nauwe contact met de besmette persoon mogelijk al vroeger plaatsvond. Na die 17 dagen (of vroeger in het geval van een groot huis), wanneer de besmette persoon ondertussen al weer lang genezen en uit isolatie is, moet de huisgenoot een tweede test laten afnemen. Een test sneller dan 7 dagen kan je niet gebruiken om je quarantaine vroeger te stoppen. Bij een negatief resultaat, is de hele beproeving voorbij. Is je test positief, dan moet je 7 dagen in isolatie blijven. Zolang het resultaat niet bekend is, blijft de quarantaine gelden. Blijft het resultaat te lang op zich wachten en zijn er geen symptomen, mag je sowieso op dag 20 uit quarantaine. Let wel, blijkt er een ander gezinslid intussen positief getest, dan geldt in principe een quarantaineperiode van 7 dagen te beginnen vanaf de tiende dag van de isolatie van de nieuwe besmette persoon. Alles begint dus van vooraf aan.Hoe erg het ook klinkt, het is allemaal veel simpeler als je zelf ook ziek wordt. Ben je als huisgenoot na de eerste test positief, dan duurt de isolatie gewoon 10 dagen, te beginnen vanaf de dag van de test. In dit geval ben je er paradoxaal veel sneller van af dan wanneer je perfect gezond blijft, op voorwaarde dat de milde symptomen niet evolueren naar een ernstige covid en eventuele opname in het ziekenhuis. Als je gevaccineerd bent, kun je in principe niet meer ziek worden. Je zou dus denken dat al die quarantaineregels voor mensen die reeds ingeënt zijn niet meer opgaan... Dat klopt niet. Gevaccineerde burgers hebben geen privileges en moeten precies dezelfde regels volgen als niet-gevaccineerden. De reden: het is nog altijd niet duidelijk of iemand die gevaccineerd is het virus nog kan doorgeven. Zodra er een voldoende hoge vaccinatiegraad onder de risicogroepen bereikt wordt en de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen er wel bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd aan de veiligheidsmaatregelen.