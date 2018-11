Waarom er steeds meer donorlongen beschikbaar zijn

Voor mensen in een vergevorderd stadium van longfibrose of mucoviscidose is een longtransplantatie vaak het laatste redmiddel. En voor veel mensen met (rokers)emfyseem betekent die ingreep een aanzienlijke verbetering van hun levenskwaliteit. Nogal wat mensen zijn dus beter af met donorlongen. In elk geval meer mensen dan er donorlongen voor transplantatie beschikbaar zijn. 'We moeten onze longtransplantatiepatiënten dus streng selecteren', vertelt Dirk Van Raemdonck, longchirurg en hoofd van het transplantatiecentrum van UZ Leuven, het grootste van de Benelux en het derde grootste in Europa. 'Maar - en dat is toch hoopgevend - terwijl we in de beginjaren 90 slechts een 10-tal longtransplantaties per jaar konden doen, is dat aantal sinds 2000 gestaag gestegen tot een 60- tot 70-tal per jaar.'

