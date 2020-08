Op vrijdag lanceert vzw Stop Darmkanker naar aanleiding van zijn 10-jarig bestaan de podcast 'De Grote Boodschap'. Beluister hier de eerste drie afleveringen.

Gastheer Joost Houtman ontvangt in zijn studio mensen die betrokken waren met het werk van Stop Darmkanker tijdens zijn 10-jarig bestaan. In 6 afleveringen wordt de kennis gedeeld die in de loop van die jaren werd verzameld. Van een minister tot een ondernemer, van een ervaringsdeskundige tot een reclameman, van een verzekeringsdame tot het duo dat nu aan het roer staat van de vzw.

De eerste drie afleveringen kan je alvast hier beluisteren:

In de eerste aflevering is de centrale gast Dr. Luc Colemont, de man bij wie het allemaal begon.

In de tweede aflevering is de centrale gast gewezen politiecommissaris van Gent, Steven De Smet. Als ervaringsdeskundige weet hij er alles van.

In de derdeaflevering is de centrale gast gewezen minister Jo Vandeurzen, de man die het licht op groen zette voor het bevolkingsonderzoek.

Elk jaar krijgen 8.500 mensen in België te horen dat ze darmkanker hebben. 9 op de 10 is ouder dan 50. Darmkanker treft vooral de dikke darm (65 %) en de endeldarm (35 %), die uitmondt in de aars. Veruit de meeste darmkankers beginnen met een poliep, een darmslijmvliesuitstulping die in 1 tot 5 % van de gevallen uitgroeit tot een tumor. Dat proces kan 10 tot 20 jaar in beslag nemen en geeft doorgaans geen klachten.

Wordt darmkanker in het vroegste stadium gedetecteerd, dan is de genezingskans liefst 95 %. Maar die kans zakt naarmate de ziekte vordert. Vandaar het belang van een vroege opsporing, die in België via een stoelgangonderzoek verloopt. Om de diagnose te stellen, is een coloscopie nodig. Dat is een kijkbuisonderzoek van de dikke darm, waarbij een weefselstaal wordt afgenomen voor microscopische analyse.

Naast genetische factoren verhogen omgevingsfactoren die verband houden met een westerse levensstijl (zoals voeding, obesitas en een zittende levensstijl) het risico op het ontwikkelen van dikkedarmkanker.

Om het risico te verkleinen helpt het alvast om niet te roken, voldoende te bewegen, overgewicht te vermijden, de inname van alcohol, dierlijke vetten en rood vlees te beperken en veel graanproducten, groenten en fruit te eten.

De andere podcasts: www.stopdarmkanker.be of via alle klassieke platformen.

