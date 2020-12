Vorig jaar werden in ons land 84 baby's geboren met een open rug, een hazenlip of een gespleten verhemelte. Dat schrijft het Nieuwsblad donderdag. De aandoeningen zijn grotendeels te voorkomen als de moeder foliumzuur inneemt tijdens de zwangerschap, alleen gebeurt dat soms te laat.

In 2019 werden 26 kinderen in ons land geboren met spina bifida, of een open ruggetje. 58 andere baby's werden geboren met een hazenlip of een gespleten verhemelte.

Die cijfers zijn veel te hoog, vindt UZ Brussel-dokter Monika Laubach. 'Een open ruggetje zorgt voor een motorische handicap. Een gespleten lip of gehemelte kan je oplossen, maar pas na een lange weg van heelkundige ingrepen.'

Volgens Laubach staan die aandoeningen nog steeds in de top tien van meest voorkomende misvormingen, terwijl ze grotendeels te voorkomen zijn als pas zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden foliumzuur innemen, ook wel vitamine B11 genoemd. Dat komt van nature voor in onder meer groene groenten, maar een ongeboren kind heeft er meer van nodig dan wat de moeder uit voeding kan halen.

Volgens gynaecoloog Hendrik Cammu zit foliumzuur in alle prenatale vitaminen die door artsen worden voorgeschreven, maar beginnen vrouwen er soms te laat mee omdat ze laat merken dat ze zwanger zijn of ongepland zwanger geraken. De vitamine heeft een impact in de eerste acht weken van de zwangerschap, wanneer het zenuwstelsel van een foetus wordt aangemaakt. 'Daarna kan je nog vitamines nemen, maar dan is het eigenlijk te laat.'

Laubach pleit voor meer aandacht voor de problematiek. Vrouwen die graag zwanger willen worden, gaan best al voor een eerste poging op consultatie bij een arts, zegt ze.

