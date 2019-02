Vooroordelen bij huisartsen en specialisten kosten vrouwenlevens

Tijdens het shoppen voel je je almaar beroerder. Je wankelt op je hoge hakken, moet naar adem happen en voelt een stekende pijn in je nek. Eigenlijk ben je al dagen moe en misselijk, maar nu gaat het in ijltempo van kwaad tot erger. Net als je even op een bankje wilt gaan zitten, zak je door je benen. Je boodschappentassen glijden uit je handen en je zijgt op de straatstenen neer. Voorbijgangers staren je verbaasd aan. Sommigen blijven wel staan, maar ze weten niet wat te doen. Dat je wel eens een hartinfarct zou kunnen hebben, komt niet bij hen op.

...