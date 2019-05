Zes koppen koffie per dag is slecht voor het hart, zeggen Australische onderzoekers. Het is de eerste keer dat een bovengrens voor het gezond koffiegebruik wordt aangegeven.

Zes of meer koppen koffie per dag drinken kan schadelijk zijn voor je gezondheid, hebben onderzoekers van de University of South Australia vastgesteld. Vanaf 6 koppen neemt het risico op hartziekten met 22 procent toe.

Te veel cafeïne kan een hoge bloeddruk veroorzaken, wat aanleiding kan geven tot hartziekten. Dat is op zich niet nieuw, en het debat over de voor- en nadelen van koffie is tientallen jaren aan de gang, maar het is wel voor het eerst dat onderzoekers een bovengrens aangeven voor veilig koffiegebruik.

'Koffie is het meest gebruikte genotmiddel ter wereld', zegt hoofdauteur Elina Hyppönen. Ze schat dat er elke dag zo'n drie miljard koppen koffie worden gedronken.

'Het maakt ons wakker, stimuleert onze energie en helpt ons te focussen. Maar mensen vragen altijd: hoeveel cafeïne is te veel?'

'De meeste mensen weten wel dat als je veel koffie drinkt, je zenuwachtig, prikkelbaar of zelfs misselijk kunt worden. Dat komt doordat cafeïne je lichaam sneller en harder helpt werken. Maar het is waarschijnlijk ook het signaal dat je even je limiet hebt bereikt.'

De onderzoekers namen de gegevens van bijna 350.000 mensen in de UK Biobank onder de loep, een databank met medische gegevens van een half miljoen Britten. Het bevat onder meer gegevens over koffiegebruik en hart- en vaatziekten.

'Om het hart en de bloeddruk gezond te houden moeten mensen hun koffiegebruik beperken tot minder dan zes kopjes per dag', zegt Hyppönen. 'Op basis van onze gegevens was zes kopjes het kantelpunt, vanaf dan begon cafeïne het cardiovasculaire risico negatief te beïnvloeden.'

'Zoals bij veel dingen draait het allemaal om matiging. Overdrijf je, dan zal je gezondheid er de rekening voor gepresenteerd krijgen.'

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste, maar tegelijk de meest te voorkomen doodsoorzaak, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.

Sommige mensen hebben een gen, CYP1A2, waardoor ze sneller cafeïne kunnen verwerken. Maar ook al kunnen dragers van dat gen vier keer sneller cafeïne afbreken, dat betekent niet dat ze meer koffie kunnen drinken zonder nadelige gezondheidseffecten, stelt Hyppönen.

De studie verscheen in The American Journal of Clinical Nutrition.