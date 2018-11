Vissen uitzetten helpt dan toch niet in de strijd tegen malariamug

De muggen zijn namelijk bereid om desnoods een "compromis" aan te gaan en hun eitje toch in die waterpoelen te leggen. Dat blijk uit een onderzoek van twee biologen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hun onderzoek is verschenen in het vakblad Ecology Letters.

Muggen leggen hun eitjes het liefst in stilstaand water zonder vissen, omdat de muggenlarven anders verslonden kunnen worden. In regio's waar muggen dodelijke ziektes als malaria, het zikavirus en gele koorts verspreiden, wordt dan ook geprobeerd om de muggenpopulatie in te perken door vissen uit te zetten.

Een andere mogelijkheid is het sproeien van een "visgeur", waarmee de muggen misleid kunnen worden. Maar de VUB-biologen Hendrik Trekels en Bram Vanschoenwinkel stellen nu dat die strategie niet altijd werkt. Want als de geur van vissen overal hangt, blijken de muggen hun eieren toch in zo'n poel te willen leggen. 'Bij gebrek aan een beter, visvrij alternatief leggen muggen toch eieren in naar vis ruikend water. Ze sluiten als het ware een compromis', zegt Hendrik Trekels. 'Deze vaststelling ontkracht een mythe.'

De ontdekking betekent volgens de onderzoekers niet noodzakelijk dat het inzetten van een visgeur niet langer werkt. Door die geur gericht te verspreiden, kan de plaats waar de muggen eieren leggen wel worden beïnvloed. Op die manier kunnen eitjes en larven dus lokaal en gericht worden uitgeroeid, zo luidt de hypothese.

Onderzoek moet wel nog aantonen of die strategie echt loont, zegt Vanschoenwinkel. Het onderzoek van de twee VUB-biologen werd gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.