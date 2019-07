Vet in onze voeding: een vriend of een vijand?

"Van te veel fret word je vet", titelde een krant. Natuurlijk is dat zo en het is gemakkelijk gezegd voor de snijbonen onder ons. Maar dit soort advies maakt de rest geen snars wijzer. Laat staan dat het je helpt gewicht te verliezen. Of gezond te eten. Volgens de ene specialist is veel vet in onze voeding best gezond. De andere zegt nee. Je kan op veel voedingsadviezen, zelfs van specialisten, geen peil meer trekken. Maar we moeten durven toegeven, het blijft complex.

© getty

"Ik wil het gezond, ecologisch en duurzaam houden. Kan dat en wat mag ik dan nog eten", vroeg een collega even geleden. Het antwoord, "ja, dat kan" was relatief eenvoudig en de grote lijnen van toen gelden nog altijd. Ondertussen boekt de wetenschap stap voor stap nieuwe inzichten. Vaak botsen die op heftige weerstand van oude, diep verankerde overtuigingen, waarna verbeten discussies tussen voor en tegen jarenlang kunnen aanhouden tot de nieuwe stellingen uiteindelijk toch omarmd worden of het onderspit delven. Dat is wat er momenteel woedt, een pittig over en weer over het aandeel van koolhydraten (suikers) en vetten in de voeding.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×