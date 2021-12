Experts raden de overheid aan om voldoende FFP2-mondmaskers op voorraad te hebben. Toch is er geen aanbeveling voor de brede bevolking.

'Maak een inventaris op van alle beschikbare FFP2-maskers', is het advies van viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) aan de overheid. Mondkapjes van het type FFP2 zitten steviger rond de neus en mond dan chirurgische of stoffen mondmaskers. Ze filteren aerosolen - en dus niet alleen grote speekseldrup...

'Maak een inventaris op van alle beschikbare FFP2-maskers', is het advies van viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) aan de overheid. Mondkapjes van het type FFP2 zitten steviger rond de neus en mond dan chirurgische of stoffen mondmaskers. Ze filteren aerosolen - en dus niet alleen grote speekseldruppels. Waar 'gewone' maskers vooral anderen beschermen, bescherm je met een FFP2-masker in hoge mate jezelf. In tegenstelling tot andere Europese regio's, is het FFP2-masker nooit ingeburgerd geraakt in ons land. Gezondheidsinstituut Sciensano raadt ze in eerste instantie aan voor zorgmedewerkers die langdurig worden blootgesteld aan covidpatiënten. De Gems-adviesraad adviseert de regering nu ook om meer FFP2-maskers aan te kopen voor kwetsbare mensen in risicovolle omstandigheden. Van Ranst wil niet zo ver gaan om het gebruik van het FFP2-masker algemeen aan te bevelen, 'maar een overheid mag een idee hebben van wat we allemaal in stock hebben. Bij een besmettelijkere variant van het virus kom je minder ver met gewone mondmaskers.' Toch zullen FFP2-maskers de omikronvariant, die vermoedelijk besmettelijker is dan de deltavariant, wellicht weinig tegenhouden, zegt viroloog Steven Van Gucht. 'Je bent niets met een FFP2-masker als het niet correct wordt gebruikt. Veel mensen dragen het mondmasker nu al onder de kin. Wat moet dat dan zijn bij het minder comfortabele FFP2-masker? Afstand houden, ventileren en het correct dragen van een mondmasker: dat blijft werken, ook bij omikron.'