Van vulva tot vagina: 'Er heerst een stiltecultuur'

In 2017 hield actrice Meghan Markle in Time een pleidooi tegen het stigma rond menstruatie in India. Vorig jaar sprak Lena Dunham openlijk over de hysterectomie of baarmoederverwijdering die zij had ondergaan. Instagram-accounts als The Yoni Empire en The Vulva Gallery schrijven over seksueel genot en vulva-diversiteit. En dat is nodig, want het taboe rond het vrouwelijk lichaam is de wereld nog niet uit, zegt de Nederlandse Mariah Mansvelt Beck. Zij schreef samen met zes andere vrouwen V - Van vulva tot vagina, een boek over het vrouwelijk geslachtsorgaan, dat ook aspecten zoals de menstruatie, pilmoeheid en de orgasmekloof belicht. 'Het is voor alle vrouwen die meer willen weten over hun eigen lichaam, voorbij de schaamte', zegt Mansvelt Beck, sociaal ondernemer van het tamponbedrijf Yoni. 'Het is uiteraard ook bestemd voor mannen, die er veel feiten in zullen lezen die ze niet weten. De illustraties zorgen ervoor dat de boodschap beter overkomt, ze bieden een tegenwicht voor de ideale vulva's die we in pornofilms te zien krijgen. Dit boek wil normaliseren in plaats van medicaliseren. Daarnaast is het absoluut de bedoeling dat het een debat op gang brengt.'

...