Yoghurt is licht verteerbaar en vetarm, en wordt daarom warm aanbevolen door voedingsexperts. Maar wat is yoghurt precies?

Melk opwarmen tot op kamertemperatuur en vervolgens onschadelijke melkzuurbacteriën toevoegen die de melksuikers omzetten in melkzuur. Zo krijg je yoghurt, althans als je 2 welbepaalde bacteriën gebruikt - Streptococcus thermophilus en Lactobacillus bulgaricus - die in voldoende mate en levend in het eindproduct aanwezig zijn. De benaming 'yoghurt' heeft een Turkse oorsprong ('yogurt') en betekent zoveel als 'melkspijs'. Toch was het gefermenteerde melkproduct tot ver buiten Turkije bekend, simpelweg omdat het een manier was om melk langer te bewaren. Dat er bacteriën mee gemoeid waren, ontdekten wetenschappers pas rond 1900. Na de isolatie van de typische melkzuurbacteriën kon yoghurt pas gecommercialiseerd worden. Yoghurt is een gezond product dat beter verteerbaar is dan andere melkproducten. Afhankelijk van de melk die gebruikt wordt, is yoghurt vol, halfvol of mager. Volle yoghurt bevat ongeveer 3 gram hoofdzakelijk verzadigd vet per 100 ml en magere yoghurt ongeveer 0,5 gram. Als er geen extra vruchten of suikers aan toegevoegd worden, bevat yoghurt weinig calorieën. 100 gram volle yoghurt telt slechts 58 kcal. Magere yoghurt met toevoeging van vruchtenmix bevat er doorgaans meer. Sommige yoghurts worden verrijkt met room, zoals Griekse yoghurt, waardoor deze soorten tot 3 maal meer vet bevatten (tot 10%) dan gewone volle yoghurt (3%). Behalve vet, eiwit en suiker zit er in yoghurt veel calcium, kalium en magnesium en ook diverse mineralen en vitaminen. Wordt een andere bacteriesoort gebruikt dan de specifieke yoghurtbacteriën, dan mag het product niet yoghurt genoemd worden en moet het onder een andere naam worden verkocht. Al een tiental jaren worden op de markt heel wat gefermenteerde melkdrankjes aangeboden onder de noemer probiotica. De term probiotica (van het Griekse pro bios, 'ten gunste van het leven') slaat op bepaalde levende micro-organismen die als ferment worden toegevoegd en die, als ze in bepaalde hoeveelheden worden ingenomen, bijkomende gezondheidsvoordelen zouden opleveren. Tot deze groep behoren bifidobacteriën en Lactobacillussoorten, die van nature ook in de darm van de mens voorkomen. Van deze bacteriën wordt gezegd dat ze beter overleven in het menselijk spijsverteringsstelsel dan yoghurtbacteriën.