Van microben wegzappen tot koldertherapie tegen burn-out: aan deze pseudowetenschap waag je je beter niet

Zap je ziekte weg

De 'zappicator' is een toestelletje dat volgens de makers bacteriën, virussen en parasieteitjes uit eten en drinken 'elektrocuteert', simpelweg door de producten erop te leggen: dankzij magische trillingen worden ongewenste entiteiten selectief uitgeschakeld. Meer nog, ook chemische stoffen en zware metalen worden op wonderbaarlijke wijze onklaar gemaakt. Volgens de bedenker is alles wat gezond is 'magnetisch noord', en alles wat ziek is 'magnetisch zuid'. Organen die vervuild zijn met zware metalen zijn bijvoorbeeld 'magnetisch zuid', kanker is 'magnetisch zuid', terwijl gezond, vers voedsel 'magnetisch noord' is en 'gedenatureerd' voedsel 'magnetisch zuid'. De uitvindster van de onzinnige theorie is de Amerikaanse Hulda Clark, een natuurgenezeres die via 'elektrische frequentietherapie' ook tal van kankerpatiënten behandelde. Zelf overleed ze in 2009 aan de ziekte van Kahler, een vorm van botkanker die ze blijkbaar niet weggezapt kreeg. Haar zappicators worden nog steeds te koop aangeboden.

Indigokinderen die als geestelijke leider zijn voorbestemd

Is uw kind hypergevoelig? Lijkt het anders dan de anderen? Verzet het zich tegen uw autoriteit en eist het meer vrijheid? Dat moet dan wel de puberteit zijn. Niet per se voor een groep mensen die de theorie van de indigokinderen aanhangt. Ze geloven niet in hyperactief gedrag, aandachtsstoornissen, dyslexie, autisme of zelfs gewoon tekortkomingen in de opvoeding, maar zien bovennatuurlijke eigenschappen in hun kinderen die een nieuwe fase in de menselijke evolutie vertegenwoordigen.

Het idee ontstond in de jaren 80, de periode van de new age. Een medium verkondigde dat elk kind geboren wordt met een gekleurde aura, en indigo als kleur zou het kind tot een toekomst van geestelijke leider voorbestemmen. De theorie deemsterde weg, maar werd rond 2000 weer opgepikt.

Je kunt erom lachen, maar voor sommige ouders met woelige kinderen zijn dromen over een fabelachtige toekomst een aanlokkelijke geruststelling. Maar ze negeren zo mogelijke behandelingen die het leven van hun kinderen zouden verbeteren. Terwijl sekten het handig uitbuiten als lokmiddel voor kwetsbare ouders met een schuldgevoel.

Daarnaast heb je ook nog regenboog- en kristalkinderen, met nog krachtiger mythische vermogens. May the force be with us.

Hangertje voor bijgelovigen

Het magnetisch hangertje Biostabil is een uitvindsel van een Italiaanse marmerkoning die ze al bijna 20 jaar verkoopt om stress, depressie, angst en pijn te lijf te gaan. In de hangertjes zit een magneetje dat positieve krachten zou uitoefenen op lichaam en geest. Op de website van Biostabil staan tientallen dankbrieven van mensen die zo kennelijk van alle problemen verlost raakten. De hanger kwam zwaar onder vuur, onder meer toen de maker beweerde dat er 'samengeperst zand uit Zaïre' in zat, wat niet het geval bleek. De verkoop kelderde, maar juwelen met magische krachten zijn populair in het alternatieve circuit en het succes nam weer toe. Amsterdamse onderzoekers vonden echter geen enkel gunstig effect in vergelijking met placebo.

Koldertherapie voor burn-out

Een toestel dat licht uitzendt en magneetvelden genereert en dat pretendeert mensen af te helpen van burn-out en winterdepressies, dat is de Xentix. Na verschillende sessies onder de lamp brengt je lichaam zichzelf weer in evenwicht, althans volgens de producent. De therapie, ook letec-therapie genoemd (letec staat voor 'life enhancement technology'), wordt volop aangeprezen aan mensen met burn-out en aanverwanten die zijn uitbehandeld in de klassieke geneeskunde. De fabrikant was bereid Xentix te onderwerpen aan wetenschappelijk onderzoek (BMC Public Health, oktober 2017). In de goed opgezette studie werden mensen met burn-out in 3 groepen verdeeld: de eerste kreeg letec-therapie in combinatie met coaching, de tweede nep-letec-therapie met coaching en de derde coaching alleen. De resultaten zijn duidelijk: de Xentix biedt geen enkele meerwaarde in vergelijking met coaching alleen. De behandeling kan regelrecht de prullenbak in.

Walnoten als medicijn

Met wetenschappelijke studies gesponsord door een belanghebbend bedrijf is het altijd opletten. Een recent Amerikaans onderzoek, gefinancierd door een walnotenbedrijf uit Californië, is daar een mooi voorbeeld van. De studie analyseerde enquêteformulieren ingevuld door meer dan 30.000 Amerikanen die 24 uur lang hadden bijgehouden wat ze aten en dronken. Vervolgens bekeek men hoeveel mensen die dag walnoten hadden gegeten en of ze al dan niet diabetes type 2 hadden. Bleek dat de mensen die walnoten geconsumeerd hadden 50 % minder vaak aan diabetes type 2 leden. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat consumptie van walnoten het risico op de ziekte kan halveren. Een knap staaltje van reclame voor noten zogezegd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In werkelijkheid gaat het om een zwakke studie die helemaal geen oorzakelijk verband aantoont. Noten passen in een gezond dieet, maar ziekten voorkomen kunnen ze echt niet.

Magneet tegen menopauze

Last van de overgang? Hormonaal uit evenwicht? De LadyCare is een magnetisch hulpmiddel dat je discreet in je slip aanbrengt en je symptomen vermindert of zelfs helemaal doet verdwijnen. De symptomen die hier bedoeld worden zijn opvliegers, neerslachtigheid, verminderde zin in seks, slaapproblemen, gevoelige borsten, vaginale droogte, enzovoort. Het magneetje, online te koop voor een schappelijke prijs van ongeveer 55 euro, belooft forse verbetering. Zeven op de tien vrouwen voelen zich volgens de verkopers van de magneet herboren. Hoe langer ze het dragen, hoe beter de ervaringen.

Delen Bevestig een willekeurige magneet van je koelkast of prikbord in je slip en wacht af. Heeft het een impact op je overgangsklachten, dan kun je je geld alvast sparen.

De LadyCare-magneet is slechts 1 vorm van magneettherapie. Magneten spreken tot de verbeelding wegens de onzichtbare krachten die ze uitoefenen. Daarom zijn ze in trek bij pseudogenezers. Goedgelovige mensen denken dat de krachten goed zijn voor de gezondheid, maar daar is, ondanks heel wat onderzoek, nooit iets van aangetoond.

Nog twijfels? Probeer dan onze tip: bevestig een willekeurige magneet van je koelkast of prikbord in je slip en wacht af. Heeft het een impact op je overgangsklachten, dan kun je je geld alvast sparen.