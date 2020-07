Farmabedrijf AstraZeneca zegt bijna een coronavaccin te hebben, maar dat zou ons maar één jaar beschermen. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) gaat het om overhaaste uitspraken.

1. We stellen nu veel hoop op een snel vaccin. Is dat te optimistisch?

...

1. We stellen nu veel hoop op een snel vaccin. Is dat te optimistisch? AstraZeneca beweerde al heel vroeg dat ze dit jaar nog over een vaccin zouden beschikken. Het werkt samen met de universiteit van Oxford, maar heeft als bedrijf geen ervaring met de ontwikkeling van vaccins. Als het nieuwe vaccin werkt, volgt nog een proces van opschalen en kwaliteitstests. We mogen mensen geen valse hoop geven. De ervaren Paul Stoffels (van farmabedrijf Johnson & Johnson) zegt dat er in het beste geval halverwege 2021 een vaccin zal zijn voor risicogroepen, en misschien eind 2021 voor de hele bevolking. 2. Zou het kunnen dat zo'n vaccin ons maar één jaar zal beschermen tegen covid-19? Als we kijken naar de mutatiefrequentie van het virus, zal er vermoedelijk om de drie, vier jaar een nieuw vaccin nodig zijn, afhankelijk van de richting van de mutatie. Maar dus niet ieder jaar, zoals bij griep. Nu wordt bekeken hoe een vaccin ons zo lang mogelijk kan beschermen. Misschien zullen er twee dosissen nodig zijn, met één maand ertussen. Maar het is nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. 3. Wat betekent dit voor ons leven de komende maanden en jaren? Dat we ons aan de maatregelen moeten houden: afstand houden, handen wassen en een mondmasker dragen op drukke plaatsen. Het wordt interessant om te zien of dat ook een effect zal hebben op andere infectieziekten. Misschien zullen er de komende winter minder griepgevallen zijn. 4. Vindt u het een goed idee dat mensen nu massaal op reis gaan? Voor kwetsbare groepen zou ik het toch afraden. En de rest van de bevolking moet beseffen dat reizen een risico inhoudt: misschien kom je in het buitenland vast te zitten. Wie uit een besmet gebied komt, zou zich in elk geval moeten laten testen én zou moeten thuisblijven tot zijn situatie in kaart is gebracht. 5. Moet de wereld leren leven met covid-19? Ik vrees van wel. Je kunt het vergelijken met het hiv-virus, waar we sinds de jaren 80 ook mee hebben moeten leren leven. Toen was het 'nieuwe normaal' dat we moesten vrijen met condooms, binnenkort wordt het nieuwe normaal waarschijnlijk dat iedereen een mondmasker op zak heeft en dat op drukke plekken ook opzet.