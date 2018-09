Vaccinatie: er sluipt langzaam een zeker wantrouwen binnen bij de jongere generatie ouders

De Belg heeft vertrouwen in vaccinatie, al stellen jonge mensen zich meer vragen over mogelijke nevenwerkingen en informeren ze zich vaker vooraf over het nut van een vaccin in vergelijking met de oudere generatie, die minder stilstond bij de aanbevolen vaccinaties. Er is ook duidelijk meer discussie over vaccins en vaccinatie in de Franstalige gemeenschap dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit de Bodytalk-enquête Vaccin2018.