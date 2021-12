De ministers van Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Wat moet u weten?

De ministers van Volksgezondheid verzameld binnen het IMC (Interministeriële Conferentie) hebben maandag het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het politieke groen licht komt er na eerdere positieve signalen en adviezen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), de Hoge Gezondheidsraad het Belgisch Comité voor Bio-Ethiek en de Taskforce vaccinatie.

Het EMA zette eind vorige maand al het licht op groen om het vaccin van Pfizer en BioNTech te zetten bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De voordelen zijn groter dan de mogelijke risico's, zeker bij kinderen met een verhoogd risico door onderliggende aandoeningen, klonk het toen in een mededeling. Vorige week volgde er in ons land dan ook een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Met de beslissing van de ministers van Volksgezondheid is de knoop helemaal doorgehakt.

Net als bij de rest van de bevolking is de vaccinatie voor 5-11-jarigen vrijwillig en gratis.

Voor de vaccinatie van kinderen is de ouderlijke toestemming (of de toestemming van een wettelijke voogd) nodig.

Is het vaccin voor kinderen veilig?

Marc Raes, kinderarts van het Jessa Ziekenhuis en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, stelt dat uit studies van Pfizer en de vaccinatie van jonge kinderen in de VS blijkt dat er geen onrustwekkende bijwerkingen zijn, maar hij begrijpt dat ouders twijfelen om hun gezond kind te laten vaccineren.

Kinderen worden namelijk meestal niet ziek na een besmetting. 'Het is anders dan bij andere vaccins die kinderen wel degelijk beschermen tegen ernstige ziekte', zegt hij.

Voor kinderen met een verhoogd risico of onderliggende aandoeningen is er volgens hem geen twijfel nodig. Zij krijgen best een vaccin. Dat geldt ook voor kinderen die kwetsbare mensen in hun omgeving hebben.

'De situatie kan verschillen van kind tot kind waarbij de ouders zich kunnen afvragen of ze hun kind zouden laten vaccineren', stelt Raes, Bij vragen of twijfels kunnen zowel de huisarts als de pediater wetenschappelijke en objectieve informatie geven. Het is alleszins niet de taak van de arts om mensen te overtuigen om hun kind te laten vaccineren.

Is het vaccin nuttig?

Hoewel jonge kinderen zelf vaak weinig hinder ondervinden van het coronavirus, komt een vaccinatie ook hen ten goede, stellen de onderwijskoepels. 'Ze worden er niet erg ziek van maar ze kunnen wel besmet raken en kunnen zo ook anderen besmetten. Op die manier houden ze de epidemie mee in stand en dit heeft dan weer wel negatieve gevolgen voor hen', zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux van het gemeenschapsonderwijs GO!. Hij verwijst onder meer naar hun mentale gezondheid door quarantaines, schoolsluitingen, beperking van hun sociale contacten en buitenschoolse activiteiten. 'Hen vaccineren kan dus helpen om de viruscirculatie te verminderen en komt de kinderen zelf ook ten goede.'

'De voorbije jaren, met de voorbije weken als hoogtepunt, toonden aan hoe zwaar het coronavirus kan huishouden in onze basisscholen. Hopelijk kan de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen er mee voor zorgen dat het tweede en derde trimester zo normaal mogelijk kan verlopen voor onze leerlingen en schoolteams', zegt ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Wanneer gaat de kindercampagne van start?

Eind december worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De groep kinderen met onderliggende aandoeningen - het zou gaan om een beperkte groep - krijgt wel voorrang. Zij zullen uitgenodigd worden volgens de procedure die ook toegepast is voor de adolescenten met onderliggende aandoeningen. 'Dit betekent dat huisartsen en kinderartsen de kinderen in kwestie kunnen identificeren en hen op die manier laten uitnodigen om zich te laten vaccineren', staat te lezen in het persbericht van het IMC. Bedoeling is dat de eerste uitnodigingen voor kinderen met onderliggende aandoeningen eind december nog verstuurd worden.

'Er zullen ook informatieve brieven worden verstuurd om de kinderen van 5-11 jaar zonder comorbiditeiten uit te nodigen', vult het IMC aan.

Welk vaccin krijgen de kinderen?

Voor de vaccinatie van de groep 5-11-jarigen wordt de pediatrische versie van het coronavaccin van Pfizer-BioNTech gebruikt. Dat is een derde van de volwassen dosis. 10 microgram in plaats van 30 microgram per prik. Net als bij volwassenen gaat het om twee prikken, met 21 dagen ertussen. De deelstaten, die verantwoordelijk zijn voor de praktische uitrol van de vaccinaties, engageren zich om de vaccinatie voor 5-11-jarigen op een "kindvriendelijke manier" te organiseren.

Wat zijn de bijwerkingen?

De meeste bijwerkingen bij kinderen zijn hetzelfde als de bijwerkingen bij (jong)volwassenen: pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en spierpijn.

Krijgen kinderen een Covid Safe Ticket?

Neen. De ministers van Volksgezondheid benadrukken dat de vaccinatiestatus van 5-11-jarigen geen impact zal hebben op de toegang die kinderen hebben tot het openbare leven. Er komt dus geen Covid Safe Ticket voor die leeftijdsgroep.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens: 'Informeer kinderen over vaccin en betrek hen bij beslissing' Verstrek informatie op maat aan jonge kinderen over de vaccins, betrek hen bij de beslissing en creëer een kindvriendelijke omgeving. Dat stelt Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens nadat maandag beslist is dat ook 5- tot 11-jarigen zich kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus. De ministers van Volksgezondheid verzameld binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) hebben maandag het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De vaccinatie wordt niet verplicht en kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen voorrang. Voor de vaccinatie van de groep 5-11-jarigen wordt het coronavaccin van Pfizer-BioNTech gebruikt. Bedoeling is dat de eerste uitnodigingen voor kinderen met onderliggende aandoeningen eind december nog verstuurd worden. Voor het Kinderrechtencommissariaat is het cruciaal dat de kinderen in het hele proces betrokken worden: informeer hen goed, leg uit wat de bedoeling is, betrek hen in de beslissing, ook al ligt de uiteindelijke beslissing bij de ouders en creëer een kindvriendelijke omgeving op de plaats waar het vaccin toegediend zal worden. Moeilijke vragen Vrijens zegt heel wat moeilijke vragen te krijgen over de veiligheid en het nut van het vaccin voor kinderen. 'Wij hebben niet de wetenschappelijke expertise om daarop een antwoord te geven, maar wij baseren ons op de beslissingen en informatieverzameling van de Hoge Gezondheidsraad, de taskforce vaccinatie en het IMC', aldus de Kinderrechtencommissaris. Ze benadrukt het belang dat iedereen goed geïnformeerd is over alle aspecten van de vaccinatie en het vaccinatiebeleid, ook de mensen die moeilijk te bereiken zijn. Ze vindt het daarnaast belangrijk dat het een vrije en individuele keuze blijft. Tot slot stelt de Kinderrechtencommissaris dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. De ministers van Volksgezondheid benadrukten bij hun beslissing nog dat de vaccinatiestatus geen impact zal hebben op de toegang die kinderen hebben tot het openbare leven. Er komt dus ook geen Covid Safe Ticket (CST) voor die leeftijdsgroep. Het Kinderrechtencommissariaat zal erop toezien dat dat niet gebeurt, besluit Vrijens.

