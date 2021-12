De ministers van Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Wat moet u weten?

De ministers van Volksgezondheid verzameld binnen het IMC (Interministeriële Conferentie) hebben maandag het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het politieke groen licht komt er na eerdere positieve signalen en adviezen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), de Hoge Gezondheidsraad het Belgisch Comité voor Bio-Ethiek en de Taskforce vaccinatie.

Het EMA zette eind vorige maand al het licht op groen om het vaccin van Pfizer en BioNTech te zetten bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De voordelen zijn groter dan de mogelijke risico's, zeker bij kinderen met een verhoogd risico door onderliggende aandoeningen, klonk het toen in een mededeling. Vorige week volgde er in ons land dan ook een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Met de beslissing van de ministers van Volksgezondheid is de knoop helemaal doorgehakt.

Net als bij de rest van de bevolking is de vaccinatie voor 5-11-jarigen vrijwillig en gratis.

Voor de vaccinatie van kinderen is de ouderlijke toestemming (of de toestemming van een wettelijke voogd) nodig.

Is het vaccin voor kinderen veilig?

Marc Raes, kinderarts van het Jessa Ziekenhuis en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, stelt dat uit studies van Pfizer en de vaccinatie van jonge kinderen in de VS blijkt dat er geen onrustwekkende bijwerkingen zijn, maar hij begrijpt dat ouders twijfelen om hun gezond kind te laten vaccineren.

Kinderen worden namelijk meestal niet ziek na een besmetting. 'Het is anders dan bij andere vaccins die kinderen wel degelijk beschermen tegen ernstige ziekte', zegt hij.

Voor kinderen met een verhoogd risico of onderliggende aandoeningen is er volgens hem geen twijfel nodig. Zij krijgen best een vaccin. Dat geldt ook voor kinderen die kwetsbare mensen in hun omgeving hebben.

'Elke situatie is anders en het moet geval per geval bekeken worden. Het is een genuanceerd verhaal', aldus Raes. Het is alleszins niet de taak van de kinderarts om mensen te overtuigen om hun kind te laten vaccineren. Een pediater kan wel wetenschappelijke en objectieve informatie geven, stelt hij.

Wanneer gaat de kindercampagne van start?

Eind december worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De groep kinderen met onderliggende aandoeningen - het zou gaan om een beperkte groep - krijgt wel voorrang. Zij zullen uitgenodigd worden volgens de procedure die ook toegepast is voor de adolescenten met onderliggende aandoeningen. 'Dit betekent dat huisartsen en kinderartsen de kinderen in kwestie kunnen identificeren en hen op die manier laten uitnodigen om zich te laten vaccineren', staat te lezen in het persbericht van het IMC. Bedoeling is dat de eerste uitnodigingen voor kinderen met onderliggende aandoeningen eind december nog verstuurd worden.

'Er zullen ook informatieve brieven worden verstuurd om de kinderen van 5-11 jaar zonder comorbiditeiten uit te nodigen', vult het IMC aan.

Welk vaccin krijgen de kinderen?

Voor de vaccinatie van de groep 5-11-jarigen wordt de pediatrische versie van het coronavaccin van Pfizer-BioNTech gebruikt. Dat is een derde van de volwassen dosis. 10 microgram in plaats van 30 microgram per prik. Net als bij volwassenen gaat het om twee prikken, met 21 dagen ertussen. De deelstaten, die verantwoordelijk zijn voor de praktische uitrol van de vaccinaties, engageren zich om de vaccinatie voor 5-11-jarigen op een "kindvriendelijke manier" te organiseren.

Wat zijn de bijwerkingen?

De meeste bijwerkingen bij kinderen zijn hetzelfde als de bijwerkingen bij (jong)volwassenen: pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en spierpijn.

Krijgen kinderen een Covid Safe Ticket?

Neen. De ministers van Volksgezondheid benadrukken dat de vaccinatiestatus van 5-11-jarigen geen impact zal hebben op de toegang die kinderen hebben tot het openbare leven. Er komt dus geen Covid Safe Ticket voor die leeftijdsgroep.

