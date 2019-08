Wetenschappers hebben twee veelbelovende ebolamedicijnen ontdekt die de ziekte niet langer ongeneeslijk maken. 90 procent van de patiënten die met één van de twee middelen in een vroeg stadium behandeld wordt, overleeft de ziekte.

In totaal waren er vier ebolamedicijnen in de running om ebola te behandelen. Twee van hen, ZMapp dat gebruikt werd tijdens de ebola-uitbraak in Sierra Leone, Liberia en Guinee, en Remdesivir zullen niet langer worden toegediend aan ebolapatiënten. Zij worden voortaan vervangen door twee nieuwe medicijnen REGN-EB3 en mAb114 die veel efficiënter blijken, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van klinische studies in de Democratische Republiek Congo waar het virus welig tiert.

