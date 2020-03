Ally Institute vzw, onder leiding van traumapsycholoog Elke Van Hoof, lanceert een gratis online psychotherapeutische interventietool 'Iedereen ok? '.

Tijdens de lockdown kan het gebrek aan sociaal contact, de eenzaamheid en het gevoel van isolatie resulteren in angstklachten en zelfs posttraumatische stress. 'Mensen die zich overspoeld voelen door angst of stress, moeten daar zo snel mogelijk mee aan de slag en dienen de weg naar hulp vinden', zegt prof. dr. Elke Van Hoof. Zij is klinisch psycholoog en een autoriteit op het gebied van stress, burn-out en trauma.

Al meer dan 20 jaar begeleidt Van Hoof mensen die lijden onder stress. 'Mijn missie met deze interventie vanop afstand is om zo veel mogelijk mensen te begeleiden en helpen de emotionele rust te vinden in deze psychologisch heel belastende periode.'

De gebruikte methode is de gouden standaard voor traumaverwerking volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en werd ook in de nasleep van de aanslagen in Parijs ingezet. De interventie duurt in totaal 90 minuten en kan alleen of in groep uitgevoerd worden. Ze zorgt ervoor dat mensen zich minder eenzaam en geïsoleerd voelen en stresserende factoren makkelijker kunnen verwerken.

Prof. Van Hoof maakt zich sterk dat voor 85 procent van de gebruikers de behandeling voldoende zal zijn om de stressniveaus te doen dalen en het risico op posttraumatische stress te vermijden. De overige 15 procent zullen via de tool het advies krijgen om contact te zoeken met de huisarts. Op die manier trieert de tool de mensen die extra hulp nodig hebben.

De initiatiefnemers hopen dat het platform ook werknemers kan helpen om weer aan de slag te gaan na de lockdown. 'Stresserende situaties hebben een langdurige impact op het welzijn van werknemers en duiken na verloop van tijd onafwendbaar op in de statistieken rond burn-out en absenteïsme. Om dat maximaal te voorkomen hopen we dat ook bedrijven en werkgeversorganisaties een rol zullen opnemen om hun werknemers mentaal gezond door deze periode te loodsen', zegt prof. Van Hoof.

De interventie is gratis te raadplegen op de website iedereenOK.be.

