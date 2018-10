Tot 9 verschillende soorten plastic in onze stoelgang

De proefstudie door de Medische Universiteit Wenen en de Oostenrijkse overheid is beperkt in haar opzet, met acht proefpersonen uit Finland, Italië, Japan, Nederland, Polen, Rusland, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Maar de resultaten zijn toch bijzonder alarmerend: elk van de onderzochte stoelgangstalen bleek plastic te bevatten.

Uit het dagboek dat de proefpersonen hadden bijgehouden, blijkt dat ze in de dagen voor de staalname blootgesteld waren aan plastic verpakkingen en drinkflessen. Bij de acht waren geen vegetariërs en zes onder hen aten vis.

De stalen werden door het Oostenrijkse milieuagentschap onderzocht op de aanwezigheid van tien types plastic. Daaruit bleek dat ze tot negen van de plastictypes bevatten, met diameters tussen 50 en 500 micrometer. De meest voorkomende varianten waren polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET). De analyse toonde gemiddeld 20 microgram plastic per 10 gram stoelgang.

De darmen en verder

'Dit is de eerste studie in haar soort en ze bevestigt wat we al lang vermoeden: dat plastics uiteindelijk in de menselijke darmen terechtkomen', zegt hoofdonderzoeker Philipp Schwabl. 'De grote vraag is wat dat voor ons betekent, en met name voor patiënten met darmaandoeningen.'

Hoewel de hoogste concentraties van plastic bij dieren in de darmen gevonden worden, kunnen de kleinste partikels terechtkomen in de bloedbaan, in het lymfesysteem en zelfs in de lever, stellen de onderzoekers. 'Nu we de eerste bewijzen hebben dat microplastics in de mens terechtkomen, moeten we verder onderzoek doen om te begrijpen wat dit betekent voor de volksgezondheid.'