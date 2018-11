Tien jaar geleden stierf Andy Fierens bijna op de planken: 'Ik hoop dat ze zullen lachen als ik doodga'

Op 8 december 2008 kreeg dichter Andy Fierens een zware hersenbloeding op het podium van de Arenbergschouwburg. Tien jaar later keert hij terug naar dat theater in Antwerpen. Om een eresaluut te brengen aan hen die stierven op de planken. 'Het is de mooiste dood die je je als artiest kunt inbeelden.'