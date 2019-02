Uw tandarts zucht dat het echt de allerlaatste keer is dat hij die ene tand heeft kunnen oplappen? Dan begint u beter te sparen voor een implantaat met een kunsttand erop. Die behandeling kost al snel 2200 euro en dat bedrag zult u haast helemaal zelf moeten ophoesten. Misschien overweegt u om het dan maar zo te laten. U zou de enige niet zijn. Steeds meer mensen stellen tandzorg uit. Amper een op de drie Belgen gaat elk jaar op controle. Ongeveer 30 procent gaat alleen naar de tandarts als er iets mis is. Tandpijn of een afgebroken kies, bijvoorbeeld. Een even grote groep laat zich er zo goed als nooit zien.

...