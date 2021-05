Elke week belanden ze in onze brievenbus of mailbox: de reclamefolders van supermarkten. Ze worden gretig gelezen en zetten ons aan tot kopen. Maar dragen ze ook bij tot een gezond voedingspatroon?

Gedurende één jaar hebben onderzoekers van Sciensano de reclamefolders van de vijf grootste supermarkten in ons land uitgepluisd. Ze wilden nagaan hoe vaak gezonde voeding, zoals groenten en fruit, en minder gezonde voeding, zoals ultrabewerkte voedingsmiddelen, in promotie staan. De analyse van meer dan 15.000 promoties levert een aantal interessante resultaten op:

Minder dan 10% van de promoties is voor vers en diepgevroren fruit, groenten en peulvruchten: Deze reclame bevindt zich vaker op de voorpagina van de reclamefolder.

Meer dan de helft van alle promoties is voor ultrabewerkte voeding: Deze voedingsmiddelen zijn vaak rijk aan (verzadigd) vet, suiker en zout. Daarom zijn ze minder gezond. Voorbeelden zijn koekjes, snoep, kant-en-klare gerechten, frisdranken, snacks en bewerkt vlees.

Er zijn grote verschillen tussen de supermarkten: Het aandeel ultrabewerkte voeding in de promoties schommelt tussen 43% en 62%. Het aandeel voor groenten en fruit schommelt tussen 4% en 18%.

De auteurs concluderen dat de minder gezonde, ultrabewerkte voedingsmiddelen oververtegenwoordigd zijn in reclamefolders.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Iedereen weet dat ongezonde voedingsgewoonten een cruciale rol spelen in de huidige obesitasepidemie. Als we de strijd tegen obesitas willen winnen, moeten alle actoren in de samenleving hun steentje bijdragen. Dat geldt ook voor supermarkten. Ze kunnen op verschillende manieren de gezonde keuze aanmoedigen en de minder gezonde keuze niet belonen, bijvoorbeeld door:

de Nutriscore weer te geven op producten;

gezonde producten in de kijker te zetten;

klantenkorting te geven bij aankoop van gezonde producten.

Deze zaken gebeuren vandaag al. Maar ook door promoties beïnvloeden supermarkten onze aankopen en wat we eten. Zo blijken promoties voor minder gezonde producten tot een grotere aankoop ervan te leiden. Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat net deze producten het leeuwendeel van de promoties uitmaken. Hier laten de supermarkten kansen liggen en is er duidelijk ruimte voor verbetering.

Conclusie Gezonde voeding goedkoper maken en minder gezonde voeding duurder, is een goede strategie om gezonde voedingsgewoonten te stimuleren. Supermarkten kunnen hier met doordachte promoties op inspelen. Een analyse van Sciensano leert ons echter dat supermarkten nog een hele weg af te leggen hebben. Momenteel is minder gezonde, ultrabewerkte voeding duidelijk oververtegenwoordigd in promoties. Zo worden we gestimuleerd om deze producten meer te kopen. Dat draagt zeker niet bij tot een gezond voedingspatroon.

