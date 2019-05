De concentraties aan graspollen of grasstuifmeel nemen geleidelijk toe, wat de belangrijkste allergieverwekkende golf van het jaar in gang zet.

Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor grassenstuifmeel. Met meer dan honderd soorten zijn deze kruidachtige grassen en planten volgens het nationaal aerobiologisch surveillancenetwerk van Sciensano de belangrijkste oorzaak van stuifmeelallergie.

Hun bloeiperiode begint midden mei en duurt gemiddeld twee maanden, omdat de bloeiperiodes van de vele verschillende soorten elkaar opvolgen. De mensen die bijzonder gevoelig zijn, kunnen zelfs in de vroege periodes symptomen ervaren, hoewel ze aan zeer lage niveaus zijn blootgesteld.

De eerste grasstuifmeelkorrels werden dit jaar al eind april gemeten, maar sinds mei zijn de hoeveelheden geleidelijk aan regelmatiger geworden. 'Op basis van historische gegevens in Brussel stellen we vast dat het grassenseizoen langzamerhand eerder begint. Dat was dit jaar echter niet het geval, onder meer door de eerder koude en vrij natte periode begin mei', zegt Marijke Hendrickx, hoofd van de dienst Mycologie en Aerobiologie bij Sciensano.

In de stad Marche-en-Famenne is op 24 mei de drempelwaarde voor graspollen overschreden. Dat is de waarde waarbij de overgrote meerderheid van personen die allergisch zijn voor graspollen symptomen vertonen. Ook dit jaar dient Marche-en-Famenne als een referentiepunt om de start van het hooikoortsseizoen aan te kondigen.

Stuifmeelallergie is een chronische ziekte met als klinische symptomen onder andere niesbuien, jeukende en tranende ogen en een lopende neus.