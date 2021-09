Tijdens de voorbije covidwinter was het griepseizoen zo goed als onbestaand. Maar daar kan komend najaar verandering in komen.

Vorig jaar kenden we een historisch laag aantal griepgevallen in de hele wereld, hoogstwaarschijnlijk vanwege de covidmaatregelen zoals social distancing, schoolsluitingen, reisbeperkingen en mondmaskers.

Maar het uitblijven van griep heeft ook zo zijn negatieve gevolgen. De bevolking heeft niet de kans gekregen om de immuniteit tegen griep op te bouwen of te boosten voor een volgend seizoen. Dat zou betekenen dat de griep een heuse comeback zou kunnen maken wanneer de preventiemaatregelen voor covid-19 wegvallen.

Twee nieuwe studies op basis van twee verschillende wiskundige modellen voorspellen dat de griep dit seizoen inderdaad langs de grote poort terugkeert. Volgens een nog niet peer-reviewde studie zouden er in het seizoen 2021/22 in de Verenigde Staten 100.000 tot 400.000 meer ziekenhuisopnames zijn in vergelijking met een normaal seizoen., afhankelijk van de besmettelijkheid van de specifieke griepvariant en de vaccinatiegraad.

Vooral kinderen

Een andere studie voorspelt dat vooral kinderen jonger dan twaalf zwaar getroffen zullen worden omdat zij nog niet zijn blootgesteld aan het influenzavirus.

Beide studies suggereren dat een zwaar griepseizoen vermeden kan worden als er 20 tot 50 procent meer wordt gevaccineerd tegen griep dan in een gewoon jaar. 'We moeten zoveel mogelijk mensen inenten tegen griep', zegt Dr. Mark Roberts van de University of Pittsburgh, een van de auteurs van beide studies.

Overbelaste ziekenhuizen

Want we mogen niet vergeten dat influenza zeker geen onschuldig virus is. Wereldwijd sterven jaarlijks 400.000 mensen aan griep, ook al bestaat er een vaccin en antivirale therapie die bij de meest zwakke patiënten kan worden ingezet.

'Een zogenaamde "twindemie" - het samenvallen van de griep- en covidepidemie - die de hospitalen overbelast, is vorig jaar vermeden kunnen worden. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is', zegt Roberts. 'Onze modellen voorspellen dat we dit jaar meer dan ooit bezorgd moeten zij over een mogelijke opstoot van covid-19 op hetzelfde moment als een grote griepuitbraak in gebieden met een lage vaccinatiegraad tegen beide ziektes.'

Vorig jaar kenden we een historisch laag aantal griepgevallen in de hele wereld, hoogstwaarschijnlijk vanwege de covidmaatregelen zoals social distancing, schoolsluitingen, reisbeperkingen en mondmaskers. Maar het uitblijven van griep heeft ook zo zijn negatieve gevolgen. De bevolking heeft niet de kans gekregen om de immuniteit tegen griep op te bouwen of te boosten voor een volgend seizoen. Dat zou betekenen dat de griep een heuse comeback zou kunnen maken wanneer de preventiemaatregelen voor covid-19 wegvallen.Twee nieuwe studies op basis van twee verschillende wiskundige modellen voorspellen dat de griep dit seizoen inderdaad langs de grote poort terugkeert. Volgens een nog niet peer-reviewde studie zouden er in het seizoen 2021/22 in de Verenigde Staten 100.000 tot 400.000 meer ziekenhuisopnames zijn in vergelijking met een normaal seizoen., afhankelijk van de besmettelijkheid van de specifieke griepvariant en de vaccinatiegraad.Een andere studie voorspelt dat vooral kinderen jonger dan twaalf zwaar getroffen zullen worden omdat zij nog niet zijn blootgesteld aan het influenzavirus. Beide studies suggereren dat een zwaar griepseizoen vermeden kan worden als er 20 tot 50 procent meer wordt gevaccineerd tegen griep dan in een gewoon jaar. 'We moeten zoveel mogelijk mensen inenten tegen griep', zegt Dr. Mark Roberts van de University of Pittsburgh, een van de auteurs van beide studies. Want we mogen niet vergeten dat influenza zeker geen onschuldig virus is. Wereldwijd sterven jaarlijks 400.000 mensen aan griep, ook al bestaat er een vaccin en antivirale therapie die bij de meest zwakke patiënten kan worden ingezet.'Een zogenaamde "twindemie" - het samenvallen van de griep- en covidepidemie - die de hospitalen overbelast, is vorig jaar vermeden kunnen worden. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is', zegt Roberts. 'Onze modellen voorspellen dat we dit jaar meer dan ooit bezorgd moeten zij over een mogelijke opstoot van covid-19 op hetzelfde moment als een grote griepuitbraak in gebieden met een lage vaccinatiegraad tegen beide ziektes.'