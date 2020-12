Griep is op het eerste gezicht nauwelijks te onderscheiden van covid-19. Toch zijn er belangrijke verschillen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de UHasselt en het Jessa Ziekenhuis.

'Nu kunnen we sneller bepalen in welke richting de behandeling van de patiënt moet gaan. Met deze kennis kunnen we dus effectief mensenlevens redden', zegt Valentino D'Onofrio, doctoraatsstudent aan de UHasselt, zaterdag in Het Belang van Limburg.

D'Onofrio maakte een vergelijkende analyse tussen 103 grieppatiënten, opgenomen tussen februari 2019 en februari 2020, en 113 patiënten die tussen maart en eind mei met covid-19 in Jessa werden binnengebracht. 'Aan de hand van klinische parameters en labowaarden hebben we een aantal opmerkelijke verschillen tussen covid en influenza ontdekt', zegt D'Onofrio.

Een grieppatiënt blijkt doorgaans meer koorts te maken dan een covid-patiënt en heeft ook meer witte bloedcellen, die 'een goede ontstekingsparameter' zijn, aldus D'Onofrio. Hij ontdekte ook dat grieppatiënten meer bacteriële co-infecties hebben, terwijl covidpatiënten vaker ontstekingsvocht in de longen hebben.

Het onderzoek kan nuttig zijn bij de triage van patiënten met zware symptomen. Zo duurt het drie uur voor een patiënt die zich met zware gezondheidsklachten op de spoeddienst meldt, de uitslag van zijn coronasneltest kent. 'Nu we beter zicht hebben op de verschillen tussen griep en covid-19 kunnen we die wachttijd verkorten en kunnen we sneller de juiste isolatiemaatregelen toepassen', zegt D'Onofrio. 'Daarnaast kunnen we ook sneller bepalen in welke richting de behandeling van de patiënt moet gaan. Met deze kennis kunnen we dus effectief mensenlevens redden.'

