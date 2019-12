Gemiddeld zouden we 83 jaar leven, in plaats van de huidige levensverwachting van 81 jaar.

'Als we in een wereld zonder tabak zouden leven, dan zou de levensverwachting van de Belgen met twee jaar stijgen.' Gemiddeld zouden we dan 83 jaar leven, in plaats van de huidige levensverwachting van 81 jaar. Dat zegt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, in een nieuwe studie.

Hoewel het aantal rokers voortdurend daalt, blijft roken een van de grootste risicofactoren voor onze gezondheid, stelt Sciensano.

Het instituut werkte in de nieuwe studie verschillende scenario's uit om de impact van tabak op de bevolking te meten. De resultaten spreken boekdelen. In een wereld zonder tabak zou de levensverwachting van de Belgen twee jaar hoger liggen. En ze zouden gemiddeld drie jaar extra in goede gezondheid leven.

Sciensano pleit voor een globaal antitabaksplan, met drastische maatregelen, om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen. Want individuele maatregelen hebben maar een beperkte impact, klinkt het. Zo levert de verhoging van de wettelijke leeftijd voor het kopen van sigaretten van 16 jaar naar 18 jaar (sinds 1 november 2019), maar twee extra weken levensverwachting in goede gezondheid op.

Volgens de Gezondheidsenquête van 2018 rookt 19 procent van de Belgische bevolking, en 15 procent zelfs dagelijks. Rokers leven gemiddeld vier jaar minder langer dan niet-rokers en verkeren zeven jaar minder in goede gezondheid.

Tabaksgebruik kan onder meer leiden tot chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten of aandoeningen van de luchtwegen.