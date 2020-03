Volgens Stichting tegen Kanker is stoppen met roken tijdens deze uitbraak van covid-19 een van de beste dingen die rokers nu kunnen doen, ook al is dat in deze periode van onzekerheid en angst niet evident.

Stoppen met roken: www.tabakstop.be en via de telefoon (0800 111 00).

Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat rokers sneller besmet raken met het coronavirus dan anderen, maar als ze besmet raken is de kans op een ernstige vorm wel groter. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in de New England Journal of Medecine, dat aantoont dat er een verband is tussen roken en de ontwikkeling van een ernstige vorm van covid-19, die kunstmatige beademing of reanimatie vereist.

Het is al lang bekend dat roken de trilhaartjes in de luchtwegen beschadigt. De beweging van die trilhaartjes is nodig om stof, bacteriën, virussen en slijm uit de luchtwegen te verwijderen. Wanneer de trilhaartjes beschadigd worden (en dat gebeurt vooral door roken) valt dit belangrijk beschermingsmechanisme stil.

Maar er is goed nieuws. Zelfs al na een paar dagen van rookstop begint dit beschermingsmechanisme zich te herstellen. Zo kun je beter herstellen van een infectie. Stoppen met roken voorkomt daarnaast dat je met je handen aan je gezicht komt.

Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker: 'Meer dan ooit raden we rokers aan om te stoppen met roken zodat hun lichaam optimaal bestand is tegen infecties. Deze gezondheidscrisis is een goede motivatie om te stoppen met roken, voor jezelf en voor anderen.'

Ander hoopgevend nieuws voor mensen die willen stoppen met roken is dat de longcellen zich ook kunnen herstellen van de DNA-schade die het roken veroorzaakte. DNA-schade verhoogt het risico op longkanker.

Het is dus nooit te laat om te stoppen met roken.

Waarom nog stoppen met roken?

Tabaksrook bevat een dodelijke mix van meer dan 7000 chemische stoffen, honderden zijn schadelijk en zo'n 70 kunnen kanker veroorzaken. Gemiddeld leven rokers 15 jaar korter dan niet-rokers.

Stoppen met roken betekent een aanzienlijke daling van het risico op longkanker en andere kankers. Ook het gevaar op hartziektes en beroertes daalt significant, alsook de kans op andere soorten longproblemen.

Roken doet daarnaast de huid verouderen en uit studies blijkt dat een stijgend aantal mensen aangeeft dat ze liever geen roker als geliefde hebben.

Roken heeft ook erg schadelijke effecten voor het gebit, gaande van tandvleesontstekingen tot verkleuringen, extra tandplak en terugtrekkend tandvlees waardoor tandhalzen bloot komen te liggen. Ook een slechte adem hoort erbij en op lange termijn leidt het tot een groter risico op mondkanker.

Op jaarbasis rookt een gemiddelde roker een maandloon op.

Stoppen met roken biedt voordelen op elke leeftijd. Hoe jonger, hoe groter de voordelen. Je bent met andere woorden nooit te oud om te stoppen met roken.

