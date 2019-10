Afgelopen weekend zijn 15 mensen bevangen geraakt door een CO-vergiftiging. We herhalen graag enkele preventieve maatregelen om een eventuele intoxicatie te vermijden.

Koolstofmonoxidevergiftiging is de meest dodelijke vorm van intoxicatie in België. Jaarlijks zijn er in België zo'n 1200 CO-vergiftigingen. Per jaar overlijden er een 30-tal mensen aan.

...