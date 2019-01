Steriele verbanden en sondes ook te koop in winkels, apothekers niet tevreden

De nieuwe regels gelden voor alle medische hulpmiddelen, maar De Block verwacht dat de winkels in de praktijk vooral steriele materialen (verbanden, compressen, sondes ...) zullen aanbieden. Ook koelsprays en warmtezalven zullen mogelijk in de winkelrekken te vinden zijn.

Voor medische hulpmiddelen op voorschrift blijft de apotheker de meest aangewezen persoon. Anders kan je niet van een terugbetaling genieten. En ook de verkoop van geneesmiddelen blijft exclusief voorbehouden aan apothekers.

De winkels die de medische hulpmiddelen willen verkopen, moeten zich eerst registreren bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). 'Ze moeten ook voldoen aan dezelfde strenge criteria rond kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid als apothekers', benadrukt De Block.

Volgens de minister belemmerde het alleenrecht van apothekers de concurrentie op de markt van de medische hulpmiddelen, waardoor de prijs vaak kunstmatig hoog bleef. 'Voorbeelden uit andere landen tonen dat de prijs van medische hulpmiddelen gevoelig zakt als ze ook buiten de apotheek beschikbaar zijn', klinkt het. 'Eenvoudige producten zoals steriele verbanden zullen straks makkelijker te verkrijgen zijn en goedkoper worden', besluit de minister. 'Als er deskundige uitleg nodig is, dan zullen mensen bij hun apotheker blijven aankloppen.'

Apothekers niet tevreden

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is niet echt opgezet met de beslissing van de minister. De beroepsfederatie van apothekers in België wijst maandag op het gebrek aan medisch advies bij de aankoop.

'We hebben een jaar lang deelgenomen aan een werkgroep met alle actoren, waaronder de distributiesector. Daar zijn we overeengekomen om steriel materiaal te 'liberaliseren'', zegt Alain Chaspierre, woordvoerder van de APB. 'We hebben echter ook besloten dat alle 'drug-a-like' producten, die eruit zien als medicijn, exclusief bij de apotheker moeten blijven.'

Dat die nu ook in de supermarkt zullen liggen, baart de bond zorgen. Vooral voor wat betreft het gebrek aan medisch advies bij aankoop. 'Bijvoorbeeld bij een product tegen diarree. Als dat voor een baby is, is het belangrijkste dat die veel drinkt om te rehydrateren. Ik denk niet dat een kassierster in de supermarkt de ouders die raad zal geven', legt Chaspierre uit.

Daarnaast worden producten die bij een apotheker worden aangekocht geregistreerd in een medisch dossier. In de supermarkten is dat niet het geval, zegt die nog.

Dat medische hulpmiddelen door de maatregel goedkoper zullen worden voor de consument, veegt Chaspierre van tafel. 'In landen waar de regel werd ingevoerd, is de prijs niet drastisch gedaald', zegt hij. De beste prijs is niet altijd een goed argument. Het is beter om iets meer te betalen voor een aangepast product, dan naar een supermarkt te gaan en een, twee of drie zaken te kopen, die uiteindelijk nergens voor zullen dienen.'