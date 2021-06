Zelfs in de schaduw en op een bewolkte dag moet je je huid beschermen. Enkele tips voor sporters.

Tijdens de lockdown gingen veel mensen enthousiast wandelen, joggen of fietsen. De populariteit van die activiteiten stijgt nog meer als de zon schijnt. Te veel sportievelingen houden echter onvoldoende rekening met de effecten van de zon op een nog witte huid. Uv-stralen zijn kankerverwekkend, versnellen het verouderingsproces van de huid en veroorzaken ontsierende vlekjes. Koen Pansaers is sportarts en volgt Union Sint-Gillis op, alsook heel wat topsporters, onder wie triatleten. Hij is formeel. 'Zelfs in de schaduw en op een bewolkte dag moet je je huid beschermen. Ik raad mijn patiënten aan om zich in te smeren, ook al is het maar voor een halfuurtje joggen. Joggers en fietsers kunnen een spray gebruiken. Watersportbeoefenaars, skiërs en bergwandelaars moeten nog voorzichtiger zijn, want de zon weerkaatst op water en sneeuw. Bij zeer lange blootstelling beschermen de sticks met hoge beschermingsfactor beter, vooral de neus, de oren en de schouders.'Of je nu het water in gaat of gewoon zweet, kies voor een waterbestendig product. In de bergen of bij harde wind beschermt een olieachtige crème de huid beter dan een vloeibare lotion, die kan bevriezen. Zonbescherming smeer je vóór het aanbrengen van een insectenwerende spray, maar er zijn producten die beide combineren. Veel atleten zijn om diverse redenen terughoudend om zich te beschermen tegen de zon. Een lotion kan bijvoorbeeld in de ogen prikken bij zweten. Het enige wat je moet doen, is een product gebruiken dat bedoeld is voor het aangezicht. Mannen vinden het moeilijk om een crème aan te brengen op hun harige benen of op een kaal hoofd. In dat geval is een spray de oplossing. Anderen halen als reden een vitamine D-tekort aan. Pansaers: 'Van september tot april raad ik mensen aan om vitamine D-supplementen te nemen, omdat uit de voeding slechts 50% vitamine D wordt gehaald, de rest is afkomstig van de zon. Het volstaat om het aangezicht en de onderarmen 20 tot 30 minuten per dag aan de zon bloot te stellen om voldoende vitamine D op te nemen. De opname van vitamine D vermindert pas sterk als je een zeer dikke laag zonnebrandcrème aanbrengt die je niet uitsmeert. Dat is dus geen excuus om zonbescherming achterwege te laten. Desalniettemin blijkt uit verschillende studies dat mensen met een zeer donkere of zwarte huid (huidtype 4 tot 6, die bijna nooit verbranden) het best het hele jaar door vitamine D nemen.'Een pet is handig als je geen helm moet dragen: ze beschermt de schedel en ook de ogen. Ze voorkomt ook dat je tijdens het wandelen of lopen wordt verblind door de zon, vooral als die laag staat. Kleding uitgerust met een uv-filter is daarentegen duur en overbodig. Daarmee ben je nog niet vrijgesteld van smeren, tenzij je je bij mooi weer van top tot teen wilt bedekken... De schaduw filtert niet alle uv-stralen. Daarom is het zaak om geen enkel lichaamsdeel over het hoofd te zien. Vaak vergeet men de binnenkant van de armen, de knieholten en de oren. Rol je kleding zodanig op dat je de zonnelotion iets verder aanbrengt dan enkel tot aan de rand. Zo voorkom je de traditionele zonnebrand aan de rand van T-shirts en korte broeken. Skiërs zijn nogal eens enkele dagen aan hun kamer gekluisterd met verbrande ogen door de weerkaatsing van de zon op de sneeuw. 'Je kunt een oogmelanoom krijgen. Daarom is het noodzakelijk om een sportbril te dragen. Controleer of je op de bril een CE-logo ziet staan, want dat biedt de garantie dat de zon voldoende wordt gefilterd.' De bril moet onbreekbaar zijn en groot genoeg om het oog niet te beschadigen als je valt. Een fietser moet de bril passen met zijn helm op. De bril moet ook zijdelingse bescherming bieden. Bij sommige modellen kun je de glazen verwisselen: gele of oranje glazen ter bescherming tegen wind en koude, en grijze en zeer getinte glazen bij donker weer. En welke oplossing voor mensen die een bril dragen? 'Bij een opticien kun je zonnebrillen kopen die aangepast zijn aan je dioptrie. Ze zijn wel duurder.'Pascale Pierard