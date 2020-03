Het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis ving al vijftien coronapatiënten op. Twee ervan zijn overleden. 'De piek spreiden over meerdere weken: dát is de inzet', zegt arts en algemeen directeur Philippe Leroy.

Hoeveel coronapatiënten hebben jullie al opgenomen? Philippe Leroy: Vijftien (cijfer van maandag 16 maart, nvdr). Het zijn allemaal ouderen, vaak met onderliggende gezondheidsproblemen. Enkelen van hen zijn al genezen en ontslagen, twee zijn helaas overleden. Sommigen zijn zelf naar de spoed gekomen, anderen werden met zware ademhalingsproblemen per ambulance binnengebracht. Vijftien? Is dat niet weinig voor het belangrijkste coronacentrum van België? Leroy: Op het eerste gezicht wel. Het was de voorbije dagen erg rustig op de spoed, dit weekend werd er zelfs niemand opgenomen. Maar vergis u niet, dit is de stilte voor de storm. Tegen eind deze week, ten laatste begin volgende week, zullen de cijfers fors stijgen. Maar we zijn goed voorbereid. Alle niet dringende operaties werden uitgesteld zodat we beademingstoestellen naar de afdeling Intensieve Zorg kunnen overplaatsen. Onze medewerkers hebben bijkomende opleidingen gevolgd, en er ligt een lijst klaar met vervangers die bij een personeelstekort kunnen inspringen. Allemaal maatregelen uit het noodplan dat voor alle Belgische ziekenhuizen geldt. Is Covid-19 een pijnlijke ziekte? Leroy: Niet zoals een zware breuk of een snijwonde, maar niet goed kunnen ademen is een heel beangstigende ervaring. Acute ademhalingsproblemen zijn dan ook het voornaamste criterium om tot een opname te beslissen. Gelukkig is de behandeling relatief eenvoudig en goed gekend. Het komt eropaan de patiënt snel te beademen zodat het zuurstofgehalte in zijn bloed niet verder wegzakt. Hoelang duurt een opname? Leroy: Sommigen zijn al na vijf dagen genezen en niet meer besmettelijk, bij anderen duurt het tien à twaalf dagen. Patiënten mogen geen bezoek ontvangen. Weegt dat niet op het moreel? Leroy: Het is niet prettig, maar ze begrijpen het wel. Elke bezoeker is een risico, vooral voor andere afdelingen. De quarantaineafdeling zelf is een eiland. Door de permanente onderdruk kan er geen partikel besmette lucht ontsnappen. Opgeteld zijn er op de afdelingen Intensieve Zorg in heel België zowat 1900 bedden beschikbaar. Zal dat volstaan om de schok op te vangen? Leroy: 1900 bedden is in elk geval meer dan wat Italië achter de hand hield, alle verhoudingen in acht genomen. Of dat volstaat, zal afhangen van het succes van de voorzorgsmaatregelen. Stel dat we de piek over twaalf in plaats van over zes weken kunnen uitsmeren. Dan kunnen we ieder bed twee tot zelfs drie keer gebruiken. Dát is de inzet. Er heerst grote ongerustheid over het gebrek aan beschermend materiaal voor medisch personeel. Heeft het Sint-Pieter als expertisecentrum voor besmettelijke ziekten genoeg voorraad? Leroy: Wij hebben gelukkig alles in huis, maar ik deel de bezorgdheid van mijn collega's. Er is een enorm tekort aan gewone maskers en aan chirurgische maskers. Vooral huisartsen lopen gevaar, terwijl zij de eerste linie tegen de epidemie vormen. Als we daar te veel besmettingen oplopen, komen we in de problemen. Het woord 'oorlogsgeneeskunde' is niet van de lucht. Een terechte vergelijking? Leroy: Voor Italië gaat ze zeker op, maar ik hoop dat het bij ons nooit zover komt.