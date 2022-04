De nieuwe #smeerem-campagne wil mensen aansporen meer rekening te houden met de uv-index dan met de temperatuur wanneer ze zonnecrème smeren.

Mensen smeren zonnecrème al best bij uv-index 3 of hoger. Die boodschap wil de nieuwe jaarlijkse #smeerem-campagne van Sport Vlaanderen uitdragen. De campagne is maandag gelanceerd in het Bloso Domein in Hofstade (Zemst) in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Goedele Liekens en snowboarder Seppe Smits zijn meter en peter van de campagne.

Nog te veel mensen verwarren warmte met de kracht van de zon, stelt Sport Vlaanderen. In werkelijkheid is het echter niet warmte, maar de stand van de zon die de kracht van haar stralen bepaalt. Een koude dag kan zo gevaarlijker zijn voor iemands huid dan een warme dag.

De nieuwe #smeerem-campagne wil mensen daarom aansporen meer rekening te houden met de uv-index dan met de temperatuur wanneer ze zonnecrème smeren. De uv-index, een cijfer tussen 1 en 11 dat de sterkte van zonnestralen weergeeft, wordt tegenwoordig meegegeven bij zowat elk weerbericht, en is ook te raadplegen via bijna alle standaard smartphoneweerapps.

Vanaf index 3 bescherm je je huid best met zonnecrème: met die sterkte kan je ervan uitgaan dat je huid verbrandt na een halfuur. Met een index van 5 of 6 is dat al na een twintigtal minuten het geval.

De campagne richt zich ook specifiek op sporters. 'In de hitte van de strijd vergeten sporters vaak op tijd en voldoende te smeren', zegt Sport Vlaanderen. 'Omdat ze veel zweten, verdwijnt de zonnecrème ook sneller. Sporters raden we aan om waterafstotende zonnecrème met factor 50 te gebruiken.'

#smeerem wordt ondersteund door tien Vlaamse sportfederaties, waaronder Atletiek Vlaanderen, Tennis Vlaanderen, Sneeuwsport Vlaanderen en de Vlaamse Hockeyliga.

Mensen smeren zonnecrème al best bij uv-index 3 of hoger. Die boodschap wil de nieuwe jaarlijkse #smeerem-campagne van Sport Vlaanderen uitdragen. De campagne is maandag gelanceerd in het Bloso Domein in Hofstade (Zemst) in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Goedele Liekens en snowboarder Seppe Smits zijn meter en peter van de campagne.Nog te veel mensen verwarren warmte met de kracht van de zon, stelt Sport Vlaanderen. In werkelijkheid is het echter niet warmte, maar de stand van de zon die de kracht van haar stralen bepaalt. Een koude dag kan zo gevaarlijker zijn voor iemands huid dan een warme dag. De nieuwe #smeerem-campagne wil mensen daarom aansporen meer rekening te houden met de uv-index dan met de temperatuur wanneer ze zonnecrème smeren. De uv-index, een cijfer tussen 1 en 11 dat de sterkte van zonnestralen weergeeft, wordt tegenwoordig meegegeven bij zowat elk weerbericht, en is ook te raadplegen via bijna alle standaard smartphoneweerapps. Vanaf index 3 bescherm je je huid best met zonnecrème: met die sterkte kan je ervan uitgaan dat je huid verbrandt na een halfuur. Met een index van 5 of 6 is dat al na een twintigtal minuten het geval. De campagne richt zich ook specifiek op sporters. 'In de hitte van de strijd vergeten sporters vaak op tijd en voldoende te smeren', zegt Sport Vlaanderen. 'Omdat ze veel zweten, verdwijnt de zonnecrème ook sneller. Sporters raden we aan om waterafstotende zonnecrème met factor 50 te gebruiken.' #smeerem wordt ondersteund door tien Vlaamse sportfederaties, waaronder Atletiek Vlaanderen, Tennis Vlaanderen, Sneeuwsport Vlaanderen en de Vlaamse Hockeyliga.