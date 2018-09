Slaapexpert Johan Verbraecken: 'Resultaten van slaapapps zijn ontbetrouwbaar'

Ons leven tussen de lakens: persoonlijker dan dat wordt het niet. Maar als journalist moet je zo nu en dan voor full disclosure gaan, dus bij dezen deel ik u gedetailleerd het verloop mee van de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 september 2018. Ondergetekende kroop om 23.37 uur onder de wol en verliet het bed precies 7 uur en 27 minuten later. In die periode werd 23 minuten gesnurkt en twee keer zeer diepe slaap bereikt (na één uur en na 3,5 uur). Nee, ik onderging geen slaaponderzoek in een erkend ziekenhuis, maar lag gewoon in mijn eigen bed. En op het nachtkastje lag voor één keer mijn smartphone: aangesloten op het stopcontact, met het schermpje naar beneden. Die instructies kreeg ik van Sleep Cycle, de populaire slaapapp die ik enkele uren voordien op mijn gsm had geïnstalleerd.

