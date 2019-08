Iedere dag gaan er in België 1,2 miljoen slaap- en kalmeringsmiddelen over de toonbank. De farmaceutische industrie verdient grof geld aan de slechte slapers onder ons. Ook andere bedrijven springen nu op de kar met soms peperdure slaapgadgets. Maar deugen die wel? Knack vroeg enkele slaapexperts om een streng maar rechtvaardig oordeel.

Elke prille ouder kan erover meepraten: de grootste vijand van uw welverdiende nachtrust is niet uw smartphone, of stress, maar wel het kind dat midden in uw diepe slaap de keet bijeen schreeuwt. Ondergetekende heeft alles al uitgetest: lampjes die verspringen als het nacht is (het konijntje slaapt, dus jij ook!), deuren op een kiertje, deuren wijd open, kleine lichtjes op de gang, veel licht op de gang, beloningsstickers, noem maar op. Tot enige tijd geleden een schoolvriendinnetje van de jongste kwam logeren. Haar moeder gaf een zakje mee met daarin magisch, onzichtbaar slaapzand. Elke avond wordt dat in de ogen van het meisje gestrooid, waarna ze meteen inslaapt. Meer nog: ze mag haar ogen niet meer openen, want dan gaat het slaapzandeffect ogenblikkelijk verloren. En dus slaapt het meisje lange nachten door. Wij hebben de volgende dag meteen zo'n zak slaapzand aangeschaft. Alleen jammer dat volwassenen niet meer in sprookjes geloven.

...